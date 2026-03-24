Mercedes-AMG verrät neue Details zum GT3-Nachfolger: Black Series als Basis

Es ist kein Geheimnis, dass Mercedes-AMG hinter den Kulissen an einem Nachfolger für den aktuellen GT3-Boliden entwickelt: Bereits im Vorjahr hatte die Marke mit dem Stern erste Fotos von Testfahrten mit einem neuen Konzeptfahrzeug veröffentlicht, wobei die genauen Details bisher noch unklar waren.

Jetzt folgt die Auflösung: Das Konzeptfahrzeug dient als Technologieträger für zwei außergewöhnliche Performance-Modelle. Es bildet nämlich nicht nur die Basis für den neuen Mercedes-AMG GT3, sondern auch den zukünftigen Mercedes-AMG GT Black Series.

"Wir entwickeln den extremsten Black Series aller Zeiten. Gleichzeitig wollen wir mit dem künftigen GT3 den nächsten Rekordjäger im Motorsport stellen", sagt Mercedes-Vorstand Michael Schiebe. "Die Grundlage dafür ist das Concept AMG GT Track Sport - ein Technologieträger, der von Anfang an mehr war als nur ein Konzept."

"Er ist unser unmissverständliches Bekenntnis zu maximaler Performance, ein Versprechen für die Rennstrecke und die Straße gleichermaßen. Bei AMG entwickeln wir Fahrzeuge, um Erwartungen zu übertreffen. Und genau das werden der künftige Black Series und der neue GT3 tun."

Neues Serienauto als Basis für GT3-Rennwagen

Heißt im Klartext: Die straßenzugelassene Variante des Konzeptfahrzeugs wird später als Homologationsmodell für den GT3-Nachfolger dienen, denn die Vorschriften sagen, dass alle GT3-Fahrzeuge auf Produktionswagen basieren müssen, die in "ausreichender" Stückzahl produziert werden.

Seit Oktober 2025 absolviert der mit gelbgrünen und roten Akzenten getarnte Prototyp umfangreiche fahrdynamische Erprobungen auf verschiedenen Testgeländen und Rennstrecken, darunter nicht nur der hauseigenen Entwicklungsstrecke in Immendingen, sondern auch am Bilster Berg, in Portimao sowie Monteblanco.

Mit dem Beginn der Erprobungsphase auf der Nürburgring-Nordschleife folgt nun der nächste Entwicklungsschritt, wobei auch die Farben künftig klar zugeordnet sind: Rot steht für den Mercedes-AMG GT3 als zentrales Element der Farbwelt von Mercedes-AMG Motorsport, Gelbgrün für den Mercedes-AMG GT Black Series.

"Mit der Auflösung des Konzepts können wir auch den neuen Mercedes-AMG GT3 konkret benennen, mit dem wir für Mercedes-AMG Motorsport die Erfolgsgeschichte im Kundensport fortschreiben wollen", ergänzt Christoph Sagemüller, Leiter Mercedes-AMG Motorsport.

Marktstart für neuen GT3-Mercedes noch offen

Das neue Modell, das sich derzeit in der intensiven Entwicklungsphase befindet, wird bereits der dritte GT3-Bolide von Mercedes-AMG: 2011 wurde der erste Mercedes-Benz SLS AMG GT3 an die Kundenteams ausgeliefert, ab 2016 folgte der aktuelle Mercedes-AMG GT3, der 2020 ein umfassendes Evo-Paket erhielt.

Wann der neue GT3-Rennwagen ausgeliefert wird, ist noch unklar. "Unser Ziel ist es, erneut ein Fahrzeug zu präsentieren, das die Benchmark setzt", ergänzt Sagemüller, wobei technische Details nicht genannt werden. Der neue Rennwagen soll allerdings über einen V8-Turbomotor und ein Vollcarbon-Monocoque verfügen.

"Aus den ersten Tests haben wir bereits wichtige Erkenntnisse gewonnen", verrät Sagemüller. "Nun starten wir in die nächste Entwicklungsphase und testen auch auf Rennstrecken, die für den GT-Sport relevant sind." Weitere Details zu beiden Fahrzeugen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.