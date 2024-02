Mercedes-AMG zeigt Fahrerkader 2024: Marciello weg, Ex-DTM-Sieger neu dabei

Mercedes-AMG hat seinen Fahrerkader für die Saison 2024 bekanntgegeben: Die Marke mit dem Stern setzt auf 19 Piloten aus elf unterschiedlichen Nationen - und verzeichnet insgesamt drei Neuzugänge. Dafür verliert man mit dem Schweizer Raffaele Marciello einen absoluten Hochkaräter an BMW, für den man in der Riege der Performance-Fahrer - das ist die höchste Werksfahrer-Kategorie bei AMG - keinen wirklichen Ersatz gefunden hat.

Auch Daniel Juncadella, der nun Chevrolet-Werksfahrer ist, wird Mercedes-AMG nicht mehr in gewohntem Maße zur Verfügung stehen. Den Entscheidungsträgern ist es aber gelungen, dass der Spanier bei ausgewählten Rennen weiter für Mercedes-AMG antreten kann. Der 32-Jährige ist nun nicht mehr Performance-Fahrer, sondern sogenannter "Expert".

Dafür hat man den 26-jährigen Inder Arjun Maini, der seit seinem DTM-Einstieg im Jahr 2021 Juniorenstatus hat, 2024 zum Performance-Fahrer befördert.

Schumacher bleibt im Mercedes-AMG-Kader

Er ist nicht der einzige DTM-Fahrer des vergangenen Jahres, der weiterhin Teil des Kaders ist: Auch die Performance-Fahrer Lucas Auer, Luca Stolz, Maro Engel sowie die Junioren Jusuf Owega und David Schumacher finden sich 2024 im Aufgebot. Damit ist endgültig klar, dass der Sohn von Ralf Schumacher nach dem Winward-Vertragsende 2023 nicht die Marke wechseln wird. Ob er weiterhin in der DTM an den Start gehen wird, ist allerdings offen.

Neu im Kader ist dieses Jahr auch ein ehemaliger DTM-Pilot: Der Brasilianer Felipe Fraga, der 2022 für das AF-Corse-Team im Red-Bull-Ferrari an den Start ging und einen Sieg feierte, stößt 2024 zu den "Experts", kommt also bei ausgewählten Events zum Einsatz.

Der 28-Jährige ist aber kein wirklicher Mercedes-Neuling: Fraga, der auch in der IMSA-Sportwagen-Serie in der LMP2-Klasse antritt, hat seit 2018 mit dem Mercedes-AMG GT3 bereits über 30 Langstreckenrennen absolviert.

Brite wird über Young-Driver-Test AMG-Junior

Während mit David Reynolds ein weiterer Australier zu den "Experts" stößt und überwiegend auf dem australischen Kontinent zum Einsatz kommen soll, handelt es sich beim Briten Frank Bird um einen echten Neuzugang.

Der 24-Jährige überzeugte die Mercedes-AMG-Entscheidungsträger beim Young-Driver-Test im November 2023 in Valencia und beim daraus resultierenden Renneinsatz bei der Intercontinental GT-Challenge in Abu Dhabi. Er ist ab sofort als Junior Teil des Fahrerkaders.

"An die extrem erfolgreiche Saison des letzten Jahres anzuknüpfen, wird eine Herausforderung", weiß Mercedes-AMG-Motorsportleiter Christoph Sagemüller. "Deswegen haben wir nicht nur ein starkes, sondern vor allem möglichst ausgeglichenes Fahrer-Line-up zusammengestellt. Zudem hat das Thema Nachwuchsförderung für uns als Hersteller einen sehr hohen Stellenwert, deswegen bauen wir junge Fahrer gezielt auf."

Engstler schafft Sprung in AMG-Kader nicht

Auch Kundensportleiter Stefan Wendl spricht von einer "ausgewogenen Mischung aus Meisterschafts- und Langstreckensiegern sowie junger, talentierter und siegeshungriger Fahrer". Zudem freue er sich "besonders, dass sich mit Frank Bird ein vielversprechender Junior über den AMG-Young-Driver-Test präsentiert und qualifiziert hat."

Nicht dabei ist hingegen DTM-Pilot Luca Engstler, der nach einer Saison im eigenen Audi-Team und der Auflösung des Audi-Kaders beim Young-Driver-Test von Mercedes-AMG ebenfalls für Begeisterung sorgte. Damit bleibt es weiterhin spannend, wie die Karriere des 23-Jährigen 2024 weitergehen wird.

Nicht mehr unter den Performance-Fahrern findet man 2024 übrigens Thomas Jäger. Der 47-Jährige, der die sportliche Leitung des DTM-Projekts von Mercedes-AMG innehat, fungiert aber weiterhin als "Test- und Entwicklungsfahrer", wie in der Pressemitteilung klargestellt wird.

Mercedes-AMG-Fahrerkader für die Saison 2024:

Performance-Fahrer: Lucas Auer (AUT), Philip Ellis (SUI), Maro Engel (GER), Maximilian Götz (GER), Jules Gounon (AND), Mikael Grenier (CAN), Arjun Maini (IND), Fabian Schiller (GER), Luca Stolz (GER); Juniorfahrer: Ralf Aron (EST), Bird Frank (GBR) Jordan Love (AUS), Jusuf Owega (GER), David Schumacher (GER); Expert-Fahrer: Adam Christodoulu (GBR), Felipe Fraga (BRA), Daniel Juncadella (ESP), Daniel Morad (CAN), David Reynolds (AUS)

Test- und Entwicklungsfahrer: Thomas Jäger (GER)

Mit Bildmaterial von Red Bull/Julian Kroehl.