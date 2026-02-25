Mirko Bortolotti kehrt zu Grasser zurück: Das sagt Lamborghini zum Abt-Aus

Was steckt hinter dem Wechsel von Mirko Bortolotti von Abt zum Grasser-Team? Der DTM-Champion des Jahres 2024 war nach dem Abt-Markenwechsel vor einem Jahr von Lamborghini zur Truppe aus Kempten delegiert worden, doch die Saison wurde zum Fiasko: Bortolotti, der als schnellster Mann im Lamborghini-Kader gilt, kam über einen sechsten Platz nicht hinaus und wurde in der Gesamtwertung 14., Abt erlebte die schlechteste DTM-Saison der Teamgeschichte.

Nun kehrt Bortolotti zum Grasser-Team zurück, das im Vorjahr in der DTM ganz klar die Nummer 1 im Lamborghini-Lager war und mit Jordan Pepper bis zum Schluss um den Titel kämpfte. Aber wie erklärt der Hersteller den Wechsel des 36-jährigen Italieners zum Team seines langjährigen Wegbegleiters Gottfried Grasser?

"Die Entscheidung, den Lamborghini-Werksfahrer Mirko Bortolotti zu Grasser Racing zu schicken, beruht auf der gemeinsamen Verpflichtung mit dem Fahrer, sowohl in der GT-World-Challenge als auch in der DTM mit demselben Team zusammenzuarbeiten", erklärt ein Lamborghini-Sprecher auf Nachfrage von Motorsport-Total.com.

Lamborghini argumentiert mit "Kontinuität" bei Grasser-Team

"Diese strategische Ausrichtung gewährleistet Kontinuität und eine möglichst enge Zusammenarbeit zwischen beiden Rennprogrammen", heißt es weiter aus Sant'Agata Bolognese.

Tatsächlich bestreitet Bortolotti dieses Jahr beim Grasser-Team neben der DTM auch die Langstreckenserie der GT-World-Challenge Europe (GTWCE). Und zwar gemeinsam mit seinem neuen DTM-Teamkollegen Maximilian Paul und Werksfahrer-Kollege Franck Perera.

Interessant ist, dass Bortolotti auch im Vorjahr für Grasser die fünf GTWCE-Langstreckenrennen bestritt, in der DTM jedoch für Abt fuhr. Damals war Grasser aber neben der Langstreckenserie, in der Bortolotti als dritter Mann fungierte, auch noch in der Sprintserie am Start: Die damaligen Grasser-Teamkollegen Jordan Pepper und Luca Engstler aus der DTM traten in beiden GTWCE-Serien für Grasser an.

Bortolotti als Anreiz für Grasser-Verbleib bei Lamborghini?

Aber ist das der einzige Grund für Bortolottis Wechsel? Nach dem DTM-Saisonfinale 2025 gab es Spekulationen, wonach Grasser Lamborghini verlassen könnte. Teamchef Gottfried Grasser dementierte die Gerüchte auf Nachfrage von Motorsport-Total.com nicht explizit und meinte im Hinblick auf den DTM-Einsatz 2026 nur: "Es muss auf jeden Fall ein Paket aus Fahrern und Auto sein, das Sinn ergibt und mit dem wir Erfolge feiern können."

Durch Peppers BMW-Wechsel verlor das Team gerade seine Neuentdeckung der Saison, Bortolotti war damals noch Abt-Pilot. Könnte es also sein, dass es einen Zusammenhang zwischen den damaligen Gerüchten um einen Grasser-Markenwechsel und Bortolottis Rückkehr zum Team gibt?

Und hat Lamborghini versucht, das österreichische Team 2026 an Bord zu halten, indem man ihm Bortolotti für das DTM-Projekt versprach? "Es gibt keinen Zusammenhang zwischen dieser Entscheidung und den Gerüchten, dass Grasser Racing für die Saison 2026 den Hersteller wechseln könnte", antwortet ein Lamborghini-Sprecher.

Neuer Vertrag "auf mehrjähriger Basis"

"Die Vereinbarung mit dem Team wäre ursprünglich Ende 2025 ausgelaufen und wurde nun auf mehrjähriger Basis verlängert, was das starke Vertrauen des Teams in das Temerario GT3-Projekt und die langfristige Partnerschaft mit Lamborghini widerspiegelt", liefert der Sprecher eine interessante Zusatzinformation.

Demnach wurde der Grasser-Vertrag mit Lamborghini nicht nur um ein Jahr, sondern gleich um mehrere Jahre verlängert, wodurch ein Markenwechsel auch nach dem ersten Jahr mit dem neuen Temerario GT3 vom Tisch wäre.

Grasser war diesbezüglich nicht für eine Stellungnahme zu erreichen, aber die Rückkehr Bortolottis, der an 19 von insgesamt 27 Grasser-Siegen beteiligt war, hat bei der Vertragsverlängerung mit Lamborghini mit Sicherheit nicht geschadet.