"Muss sich erst mal gewöhnen": So geht es mit Dovizioso bei Project 1 weiter

Ex-MotoGP-Star Andrea Dovizioso wird nach seinem Zweitages-Test Ende März in Hockenheim im Project-1-BMW nicht in der DTM an den Start gehen. Aber wie kam es überhaupt zur Gelegenheit, dass sich der 37-jährige Italiener den M4 GT3 mit DTM-Stammfahrer Marco Wittmann teilen konnte? Und wie geht es nun weiter?

"Wir haben uns im MotoGP-Fahrerlager getroffen", erzählt Project-1-Boss Hans-Bernd Kamps, der mit seiner Agentur Tolimit auch Partner von MotoGP-Promoter Dorna ist und zum Beispiel den DHL-Deal einfädelte. "Dann haben wir überlegt, er könnte sich doch mal in so ein Auto reinsetzen. Ich bin ja Zweirad-Fan. Das haben wir durchgezogen."

Beim Test fehlten dem langjährigen Ducati-Piloten mehrere Sekunden auf Wittmann (hier geht's zur Test-Analyse). Daher kam man laut Informationen von 'Motorsport.com' zum Schluss, dass er vor Renneinsätzen weitere Testfahrten benötigen würde.

"Keine Überraschung, dass Motorradfahrer langsamer ist"

Laut Kamps war das für sein Team keine Überraschung. "Wer die Historie von unserem Team verfolgt, der weiß, dass wir schon mal mit Ralf Waldmann zusammengearbeitet haben", verweist er auf den Tolimit-Einsatz des verstorbenen Motorrad-Vizweltmeisters im Porsche-Carrera-Cup vor über 20 Jahren.

"Deswegen haben wir relativ viel Erfahrung, was das Thema angeht, auch weil wir mit anderen Fahrern aus anderen Serien zusammengearbeitet haben. Insofern ist es für uns keine Überraschung, wenn dabei rauskommt, dass ein Motorradfahrer mit so einem Auto langsamer durch die Kurve fährt als ein Autofahrer. Er muss sich erst mal dran gewöhnen, dass die Schräglage anders ist."

Weitere Tests für Dovizioso?

Andrea Dovizioso teilte sich in Hockenheim mit Wittmann den Project-1-BMW Foto: Rossbach

Wie es nun mit Dovizioso und Project 1 weitergeht? "Im Endeffekt ist alles offen", antwortet Kamps, der mit dem Thema laut eigenen Angaben noch nicht abgeschlossen hat. "Ich bin ein Mensch, der sehr schnell Entscheidungen treffen kann und sich sehr schnell für etwas begeistert. Und gerade das Thema Motorradfahrer im Auto ist für mich eine Herausforderung für die Zukunft."

Abgesehen davon habe man auch mit Dovizioso beim Test sehr positive Erfahrungen gemacht: "Andrea ist ein sehr angenehmer Mensch, mit dem man sehr gut arbeiten kann. Vielleicht können wir uns irgendwann in der Zukunft noch mehr vorstellen."

Ob weitere Tests geplant sind? "Wenn wir uns diesen Freiraum schaffen können - und das wissen wir im Moment noch nicht -, dann werden wir sicher das eine oder andere tun", antwortet Kamps. "Das Ziel ist offen."

