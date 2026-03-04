Nach Fehlstart: So lief der entscheidende Test für den exklusiven DTM-Reifen

Vor dem entscheidenden DTM-Test am Montag und am Dienstag dieser Woche in Vallelunga war der Druck für Pirelli enorm: Denn der erste Schuss des italienischen Reifenherstellers, der 2026 einen exklusiven DTM-Reifen mit stärkerem Abbau und schnelleren Rundenzeiten liefern soll, ging ordentlich daneben.

Die Teams klagten beim Le-Castellet-Test Ende November über extremes "Graining" bei den "Option 1" und "Option 2" genannten Versuchsreifen - vor allem auf dem Mercedes-AMG GT3 sollen die neuen Pneus nach nur acht Runden "unfahrbar" gewesen sein. Also entschied sich Pirelli zu einem weiteren Test mit den DTM-Herstellern, der nun die Wende bringen sollte.

Dafür brachte Pirelli zwei zusätzliche neue Experimentalreifen mit den Bezeichnungen "Option 3" und "Option 4" an die Strecke vor den Toren Roms. Dieser Schuss musste nun sitzen, denn am 24. und 25. März werden alle DTM-Teams mit dem finalen Pirelli-Reifen für die Saison 2026 bei einem weiteren Test in Vallelunga ausgestattet, ehe einen Monat später der Saisonauftakt steigt.

Thiim verpasst Test wegen Iran-Krieg

Wie schon in Le Castellet wurde auch der Test Anfang dieser Woche von den in der DTM vertretenen Herstellern durchgeführt, die ihre Teams beauftragten, je ein Auto einzusetzen. Nur das Aston-Martin-Team Comtoyou musste am Montag kurzfristig umdisponieren, weil Nicki Thiim wegen des durch den Iran-Krieg eingeschränkten Flugverkehrs an seinem Wohnsitz in Dubai festsaß.

Das belgische Team konnte aber kurzfristig den in Italien lebenden Aston-Martin-Werksfahrer Mattia Drudi für den Test gewinnen. Die Hersteller erhielten dafür genaue Anweisungen, wann mit welchen Reifen eine Qualifying- oder Rennsimulation durchgeführt werden muss, wie viele Runden gefahren werden müssen und wie viel Sprit im Auto sein muss. Auch die Balance of Performance wurde vorgegeben.

Und es wurde viel gefahren: Finn Wiebelhaus war im HRT-Ford am Montag mit 157 Runden der Spitzenreiter, am Dienstag kam Marco Wittmann im Schubert-BMW sogar auf 167 Runden.

"Das ist schon ein deutlicher Schritt nach vorne"

Aber hat Pirelli die Kurve gekriegt? Die zwei neuen Reifenvarianten, die nun erstmals ausprobiert wurden, sind wie erwartet konservativer ausgefallen als die zwei Le-Castellet-Varianten, die für Kritik gesorgt hatten. "Das ist schon ein deutlicher Schritt nach vorne", sagt ein Mitarbeiter eines Teams, der namentlich nicht genannt werden will (SPONSORED LINK: Jetzt Tickets für die DTM-Saison 2026 sichern!).

Aber wie unterscheiden sich die beiden Varianten? Bei "Option 3" sind der für das Qualifying so wichtige "Peak" und der Abbau deutlich stärker ausgeprägt als bei der "Option 4", die sich diesbezüglich zwischen "Option 3" und dem DHG-Reifen ansiedelt, der in Vallelunga als Referenz genutzt wurde.

"Beim Abbau reden wir aber nicht mehr wie in Le Castellet von vier oder fünf Sekunden, sondern eher von ein, zwei Sekunden", bestätigt das Teammitglied, dass die neuen Varianten weniger extrem seien. Auch das "Graining" sei nicht mehr so ausgeprägt gewesen wie in Frankreich, wo teilweise die Oberfläche der Reifen aufriss. Dafür war Gummiabrieb neben der Ideallinie ein Thema, was darauf hindeutet, dass die Reifen viel Material verlieren.

Neuer Reifen sorgt für viele offene Fragen

Trotz des positiven Eindrucks ist Vorsicht geboten: Vallelunga ist eine Strecke, die wenig Grip bietet - und die Lufttemperatur bewegte sich an den zwei Tagen zwischen zehn und 18 Grad. Während es am Montag bedeckt war, schien am Dienstag die Sonne, wodurch der Asphalt auf rund 25 Grad aufgeheizt wurde. Aber was bedeutet das für Strecken wie den Sachsenring, auf den der Reifen enorm belastet wird und es im September heiß sein kann?

"Ich möchte so kurz vor dem Saisonstart nicht in der Haut der Verantwortlichen stecken, denn niemand kann abschätzen, ob das dann funktioniert", warnt ein Teammitglied davor, dass die Reifen bei Hitzerennen möglicherweise zu stark belastet werden.

Und ein weiterer Aspekt zeigte sich beim Test: Die Versuchsreifen sollen, wie man hört, volatiler sein als der bisher genutzte DHG-Reifen. Das bedeutet, dass bei niedrigen Temperaturen Frontmittelmotor-Boliden wie der Mercedes-AMG stärker leiden als bisher - und bei höheren Temperaturen die Mittelmotor-Autos Schwierigkeiten haben. Das würde die Balance-of-Performance noch schwieriger machen.

Pirelli nun zu rascher Entscheidung gezwungen

Nachdem zuletzt in Südfrankreich bei niedrigen Temperaturen der McLaren auffällig schnell war und mit den stark abbauenden Reifen sehr gut zurechtzukommen schien, zeigte sich in Vallelunga ein ähnliches Bild.

Ben Dörr, der beide Testtage bestritten hat, weil Sky-Experte Timo Glock wegen der Formel 1 bereits in Australien weilt, fuhr am Montag in 1:30.290 die Bestzeit. Am Dienstag war Mercedes-AMG-Pilot Lucas Auer in einer Qualifying-Simulation in 1:30.326 Schnellster - allerdings bei höheren Asphalttemperaturen, die dem Boliden entgegenkommen.

Nun bleibt nicht viel Bedenkzeit: Pirelli analysiert die Daten und das Hersteller-Feedback und muss dann rasch entscheiden, wie das finale Produkt aussehen wird. Wie man hört, soll der Stichtag dafür der 13. März sein, denn dann bleibt nur noch rund eine Woche Zeit, um die Reifensätze rechtzeitig zu produzieren. Beim zweitägigen DTM-Test in Vallelunga werden rund 200 Reifensätze für die elf Teams benötigt.