Nach Horrorcrash: Muss die Sicherheit am Norisring verbessert werden?

Muss nach einem der schwersten DTM-Unfälle der vergangenen Jahre auf dem Norisring die Sicherheit verbessert werden? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten, da gerade Stadtkurse immer ein höheres Risiko bergen. Dennoch ist Mercedes-AMG-Werksfahrer Maro Engel der Meinung, dass es beim Reifenstapel, in den Maximilian Paul in der Grundig-Kehre krachte, möglicherweise Verbesserungspotenzial gibt.

"Wahrscheinlich kann so ein Unfall in der gleichen Form auch in Hockenheim in der Spitzkehre passieren", sagt Engel, der wegen der Ölspur von Timo Glock als wahrscheinliche Ursache auf "unglückliche Umstände" verweist. "Trotzdem muss man immer schauen: Was kann man lernen? Was kann man verbessern?"

Dabei müsse man untersuchen, ob man bei den Autos "einen weiteren Schritt gehen kann, auch wenn sie schon sehr gut standgehalten haben", sagt der 40-Jährige. "In erster Linie kann man sich vielleicht anschauen, ob es beim Reifenstapel, in den Max gefahren ist, den Platz gäbe, um diesen noch ein bisschen weiter nach hinten zu versetzen, damit man den Auslauf nochmal vergrößert."

Van der Linde: Norisring birgt "ein gewisses Risiko"

Das seien allerdings "Detailsachen", die analysiert werden müssen, denn so ein Unfall könne "in dieser Form wahrscheinlich auf jeder Rennstrecke passieren, wenn unglückliche Umstände zusammenkommen'" ist Engel überzeugt.

Kelvin van der Linde, der sich beim Anprall von Pauls Lamborghini in seine Fahrertür Prellungen zuzog und schon wieder fit ist, war "positiv überrascht", wie gut vor allem sein BMW dem Crash standhielt. "Mein Cockpit war am Käfig sehr schlimm beschädigt, aber mein Sitz und die Pedalerie waren unberührt", sagt der Deutsch-Südafrikaner. "Das sind die Teile, die den Fahrer beschützen."

Der Norisring berge als nicht-permanenter Kurs "ein gewisses Risiko", ist van der Linde bewusst. "Speziell Turn 1, wenn irgendwas passiert. Auch ohne mich wäre Max wahrscheinlich ein bisschen weiter vorne in die Mauer eingeschlagen", sagt der Schubert-BMW-Pilot über den Crash, bei dem sich Paul Schien- und Wadenbein sowie einen Lendenwirbel brach.

Klar ist: Hätte der Lamborghini-Werksfahrer den BMW nicht getroffen, wäre er mit enormer Wucht in die Reifenstapel eingeschlagen. Dennoch hält es der BMW-Werksfahrer für unangebracht, den Traditionskurs infrage zu stellen - und sieht aktuell auch keinen Handlungsbedarf.

"Ich finde, der Norisring gehört absolut zum DTM-Kalender. Ich will gar nicht sagen, dass man über dieses Rennen nachdenken muss. Aber klar: Es ist ein Stadtkurs, der weniger Auslaufzonen hat", sagt er. "Da passieren solche Sachen."

Könnte man in der ersten Kurve mehr Auslauf schaffen?

Tatsächlich fällt auf, dass der Reifenstapel, in den der Grasser-Lamborghini von Maximilian Paul donnerte, deutlich näher an der Grundig-Kehre steht als die Auslaufzone in Fahrtrichtung ganz rechts. Das hat damit zu tun, dass sich hinter dem Reifenstapel eine permanente Leitplanke befindet.

Hinter der Leitplanke liegt eine Asphaltfläche, auf der am DTM-Wochenende ein Fotografen-Podest und der Kranwagen für die TV-Kamera stehen. Es gäbe also vermutlich Spielraum, um die Auslaufzone etwas größer zu machen.

Die Frage, ob eine Änderung Sinn ergibt, ist allerdings nicht so trivial, wie es scheint: Zuerst gilt es zu prüfen, ob überhaupt etwas getan werden kann. Und: Nur weil ein Unfall durch eine Maßnahme weniger schlimm ausfallen würde, bedeutet das nicht, dass die Sicherheit auch bei anderen Zwischenfällen verbessert werden würde - oder es im schlimmsten Fall sogar zu einer Verschlechterung kommt.

Man darf davon ausgehen, dass sich die Verantwortlichen die Angelegenheit im Winter in Ruhe anschauen werden, um potenzielle Verbesserungen für 2027 in Betracht zu ziehen.

Rosberg entging 1994 in der Grundig-Kehre einer Katastrophe

Unfälle sind an dieser Stelle - auch wegen der enormen Verzögerung - keine Seltenheit: 1994 raste Ex-Formel-1-Weltmeister Keke Rosberg im ersten DTM-Lauf mit Tempo 240 km/h wegen eines kompletten Bremsversagens in der Grundig-Kehre geradeaus - und hatte Glück im Unglück.

Weil der Finne den Alfa Romeo von Michael Bartels leicht touchierte, wurde sein Calibra leicht gedreht und zumindest etwas verzögert. Zudem stand damals laut der Fachzeitschrift Rallye Racing am Ende der Auslaufzone ein quer geparkter Lkw, den Rosberg zum Glück verfehlte.

"Dass man einen Baum treffen kann, darf auch nicht sein"

Stattdessen rutschte der Opel rückwärts gegen Bäume und eine Mauer. "Dass man auf einer international abgenommenen Rennstrecke einen Baum treffen kann, darf auch nicht sein", wurde er damals zitiert.

Beim heftigen DTM-Unfall zwischen Gary Paffett und Mike Rockenfeller im Jahr 2017, bei dem der Mercedes-Pilot auf einer Bodenwelle die Kontrolle über seinen Boliden verlor und - ähnlich wie Maximilian Paul - in die Tür von Rockenfellers Audi donnerte, spielte die Auslaufzone hingegen keine Rolle.

Die Verzögerung wurde ausschließlich durch den Anprall ins andere Auto erwirkt - Rockenfeller erlitt dabei einen Mittelfußbruch.