Nach Lawsons Sternstunde: Welche acht Piloten ihr erstes DTM-Rennen gewannen

Bei der GT3-Premiere der DTM in Monza gelingt dem erst 19-jährigen Red-Bull-Junior Liam Lawson die Sensation: Der neuseeländische Teamkollege von Alex Albon setzt sich im AF-Corse-Ferrari durch und holt im ersten DTM-Rennen den Sieg. Er ist der achte DTM-Pilot, der das schafft. Der erste DTM-Premierensieger ist ...

... Harald Grohs 1984 in Zolder. Dass "Nippel" sein erstes DTM-Rennen gewinnt, liegt aber vor allem daran, dass es sich auch um die Premiere der Traditionsserie, damals noch unter dem Namen Deutsche Produktionswagen-Meisterschaft, handelt. Er führt im BMW 635 CSi einen Vierfach-Erfolg der Münchner an. Noch im selben Jahr ...

... siegt der nächste Pilot gleich bei der DTM-Premiere: der Schwede Per Stureson. Es ist das Debüt des Volvo 240 Turbo (Foto), auch "fliegender Ziegelstein" genannt, auf dem Flugplatzkurs in Mainz-Finthen. Da Stureson, der im Jahr darauf die Meisterschaft gewinnen sollte, nur Gaststarter ist, erhält er aber keine Punkte. Die nächste ...

... Premiere eines Fahrzeugs, die in einem Debütsieg eines DTM-Neulings endet, steigt 1985 auf der Avus in Berlin: Ford-Legende Klaus Niedzwiedz setzt sich im neuen Ford Sierra gegen den Chevrolet Camaro von Peter John durch. "Niedze" bleibt der DTM treu - und sollte 1989 DTM-Vizemeister werden. Der ...

... vierte Pilot, der gleich bei der DTM-Premiere zuschlägt, ist DTM-Legende Kurt Thiim. Er gewinnt 1986 beim Saisonauftakt in Zolder im Rover Vitesse - und das im spektakulären Drift. Der Däne wird 1988 in den Fahrerkader von Mercedes aufgenommen und wird 1992 hinter Klaus Ludwig Vizemeister. Für eine ...

Nicola Larini (Alfa Romeo 155 V6 TI): Zolder 1993

... der ebenfalls in der Formel 1 am Start ist, schafft 1993 das Kunststück, gleich sein erstes DTM-Rennen zu gewinnen: Nicola Larini fährt beim Saisonauftakt in Zolder bei sintflutartigem Regen zum Sieg und lässt Alfa Romeo damit gleich bei der Premiere jubeln. Er gewinnt auch das zweite Rennen und wird Meister. Und auch ...