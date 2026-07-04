Nach Qualifying-Pleite für Porsche und BMW: DTM-BoP am Samstag angepasst

Das Ergebnis des ersten DTM-Qualifyings auf dem Norisring hat Konsequenzen: Denn während sich Aston-Martin-Pilot Nicki Thiim die Poleposition für das Samstagsrennen sicherte, waren Porsche und BMW chancenlos. Die Folge sind geringfügige Anpassungen bei der Balance of Performance, kurz BoP.

Thomas Preining, der auf dem Norisring bereits mehrfach gewonnen hat und den ungewöhnlichen Stadtkurs bestens kennt, kam als bester Porsche-Pilot im Qualifying nicht über Platz 15 hinaus. Manthey-Teamkollege Ricardo Feller und Land-Porsche-Pilot Bastian Buus waren noch langsamer und starten hinter dem DTM-Champion von 2023.

Die Konsequenz: Alle drei Porsche 911 GT3 R Evo dürfen für das erste Rennen (hier im Livestream schauen!) jeweils 15 Kilogramm ausladen. Weitere Anpassungen, etwa am Luftmengenbegrenzer, am Lambda-Wert oder an der Fahrhöhe, gibt es allerdings nicht. Der Vorteil für die Zuffenhausener dürfte deshalb eher klein ausfallen.

Auch bei BMW gibt es Anlass zur Hoffnung, nachdem Kelvin van der Linde als bester Fahrer der Münchner lediglich den 17. Startplatz belegt hatte. Lokalmatador Marco Wittmann kam im zweiten Schubert-BMW nicht über Rang 20 hinaus.

"Das ist es", sah der Südafrikaner bei ran.de bereits die BoP als Grund für das schlechte Qualifying-Ergebnis. "Aber letztendlich will ich mich gar nicht auf die Politische konzentrieren. Ich bin ein Fahrer. Ich will gerne Rennen fahren und eine Chance haben, vorne mitzufahren. Und alles andere ist mir relativ egal."

Zwar bleibt das Mindestgewicht des BMW M4 GT3 Evo mit 1.310 Kilogramm unverändert, dafür darf der Ladedruck über nahezu den gesamten Drehzahlbereich um 0,02 bar angehoben werden. Damit dürfte den beiden Schubert-Piloten insgesamt mehr Leistung zur Verfügung stehen.

Ob die Änderungen im Rennen tatsächlich helfen, den Sprung in die Punkteränge zu schaffen, wird sich zeigen. Der Start des ersten DTM-Rennens auf dem speziellen Stadtkurs in Nürnberg erfolgt um 13:30 Uhr.