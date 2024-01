Nach sieben Jahren: Technikchef verlässt Porsche-Team Toksport WRT

Das Toksport-WRT-Team, das 2023 mit zwei Porsche 911 GT3 R in die DTM eingestiegen ist und dessen Zukunft in der Serie unklar ist, verliert mit Marius Avemarg den Technikverantwortlichen. Das gab der routinierte Mann, der ebenfalls als Chefingenieur und Renningenieur von Marvin Dienst fungierte, auf Instagram bekannt.

"Vielen Dank an Toksport WRT für sieben tolle Jahre", so Avemarg. "Jetzt ist es Zeit, neue Herausforderungen anzugehen und Abschied zu nehmen. Danke für das Vertrauen, dass ihr mir in diesen Jahren entgegengebracht habt, und für die gemeinsamen Erfolge."

Gemeinsam mit Avemarg gelang es dem in der Nähe des Nürburgrings ansässigen Team, 2020 und 2021 mit dem Mercedes-AMG GT3 Dritter und Zweiter im ADAC GT Masters zu werden. 2022 holte man den Titel im Prototype-Cup Germany, 2023 feierte man durch Christian Engelhart am ersten DTM-Wochenende mit dem Porsche den Sieg.

Der Ingenieur, der laut Informationen von Motorsport-Total.com auch 2024 in der DTM bleiben wird, deutet an, dass eine Rückkehr zum Team in Zukunft eine Option sei. "Es ist kein Lebwohl, sondern ein 'Wir sehen uns später'", schreibt er.

Zudem bedankt er sich neben den Fahrern, mit denen er in seiner Toksport-WRT-Ära gearbeitet hat, auch bei seinen langjährigen Chefs Sadi Emre Buyukbayrak, Seyhun Duru und Serkan Duru. "Ich bin sicher, wir werden die Straße in Zukunft wieder gemeinsam nutzen", richtet er aus.

Ob man sich dieses Jahr auch in der DTM sehen wird, ist allerdings aktuell fraglich. Denn das Toksport-WRT-Team, das 2023 nach der Trennung von Engelhart zu Saisonmitte mit Marvin Dienst und Tim Heinemann startete, ist nicht unter den Teams, die sich bis zur Nennfrist im Dezember für die Saison 2024 eingeschrieben haben.

Aus dem Porsche-Umfeld ist zu hören, dass es danach aussieht, als würde 2024 nur das Manthey-EMA-Team in der Traditionsserie mit dem 911 GT3 R an den Start gehen. Einschreibungen sind aber nach wie vor möglich, weshalb eine Fortsetzung des DTM-Engagements von Toksport WRT auch ohne Avemarg nicht auszuschließen ist. Über GT3-Einsätze des Teams in anderen Serien ist aktuell ebenfalls noch nichts bekannt.

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.