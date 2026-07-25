Nach Thiims Ärger: DTM passt BoP für Oschersleben-Sonntag erneut an

Zweite Anpassung der Balance of Performance (BoP) in Oschersleben: Vor dem zweiten Renntag werden bei Aston Martin, BMW, Ferrari und Ford Änderungen an der Motorleistung vorgenommen. Nicki Thiim, der nach einem katastrophalen Samstag und Platz zwölf die DTM-Führung verlor und die Einstufung auf sarkastische Weise kritisierte, darf sich am Sonntag über mehr Ladedruck freuen.

Über fast das gesamte Drehzahlband wird dieser um 0,03 bar erhöht, nur im ganz hohen Bereich gibt es keine Verbesserung. Bereits nach dem Qualifying am Samstag hatte es für den Vantage GT3 Evo gegenüber der Ausgangseinstufung zwischen 0,02 und 0,03 bar mehr Ladedruck gegeben. Zusätzlicher Vorteil: Im Gegensatz zum Samstagsrennen gibt es für Thiim keinen Erfolgsballast.

Auch beim BMW darf der Ladedruck nach der ersten Anpassung, als fast durchgehend 0,05 bar ergänzt wurden, noch einmal erhöht werden. Diesmal sind es bis zum mittleren Drehzahlbereich von 6.000 Umdrehungen 0,03 bar, während die Kurve danach abflacht und im hohen Bereich keine Steigerung mehr erlaubt wird.

Das BMW-Team Schubert kam beim Oschersleben-Heimspiel am Samstag mit Kelvin van der Linde auf Platz sieben, während Marco Wittmann wegen eines Reifenschadens ausschied.

Nach Emil-Frey-Forderung: Mehr Leistung am zweiten Renntag

Das Ferrari-Team Emil Frey, das bereits vor dem Oschersleben eine bessere Einstufung forderte, aber bislang nicht berücksichtigt wurde, darf sich am Sonntag ebenfalls über mehr Ladedruck freuen: Beim 296 GT3 Evo kommen fast über das gesamte Drehzahlband 0,03 bar dazu. Im mittleren Bereich bei 6.500 Umdrehungen sind es sogar 0,04 bar, im ganz hohen Bereich bleibt der Ladedruck unverändert.

Man darf gespannt sein, ob mit den neuen Einstellungen für Matteo Cairoli, der nach dem Lausitzring sogar die DTM-Gesamtwertung angeführt hatte und inzwischen Fünfter ist, mehr möglich sein wird als ein elfter Platz.

Auch Ford Mustang GT3 Evo erhält bessere Einstufung

Und beim Ford Mustang GT3 Evo, mit dem Arjun Maini am Samstag trotz der für das Fahrzeug ungünstigen Strecke einen sechsten Platz erkämpfte, darf ein größerer Restriktor eingebaut werden.

Während dieser bisher 38 Millimeter Durchmesser betrug, sind es ab dem Sonntags-Qualifying 39 Millimeter. Der HRT-Bolide mit dem V8-Motor war bereits am Samstag das Topspeed-stärkste Fahrzeug. Es wäre keine Überraschung, wenn sich daran auch am Sonntag nichts ändern wird.

Das zweite Qualifying startet am Sonntag um 9:25 Uhr (alle Infos zu TV-Zeiten, Stream etc.) - im Rennen könnten die Reifen eine Rolle spielen, da diesmal nur drei Reifensätze für beide Renntage genutzt werden dürfen und zwei Pflichtstopps anstehen. Aber auch Regen ist am zweiten Renntag nicht ausgeschlossen.