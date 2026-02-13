"Natürlich reden die Jungs": So kam DTM-Senkrechtstarter Pepper zu BMW

DTM-Senkrechtstarter Jordan Pepper ist neben Tim Tramnitz der einzige Neuzugang im BMW-Kader für die Saison 2026. Aber wie kam es dazu, dass der schnelle Südafrikaner nach drei Jahren bei Lamborghini nun für die Münchner an den Start geht? "Durch das Programm, das wir durchführen wollen, und einige Überschneidungen der Kalender wussten wir, dass wir noch einen Fahrer benötigen", erklärt BMW-Motorsportleiter Andreas Roos bei Sportscar365.

"Wir haben Jordan kontaktiert, und ihm hat die Idee auch gefallen, irgendwann BMW-Werksfahrer zu sein. Deswegen sind wir jetzt superhappy, dass wir ihn in unserem Kader haben. Er passt perfekt zu uns", freut sich der langjährige Audi-Mann über seinen Neuzugang.

Tatsächlich lief Peppers Lamborghini-Vertrag Ende 2025 nach drei Jahren bei den Italienern aus - und der Südafrikaner wäre durchaus bereit gewesen, diesen zu verlängern. Doch wie man hört, hat es Lamborghini versäumt, sich die Dienste Peppers rechtzeitig zu sichern, wodurch dieser seine Fühler in andere Richtungen ausstreckte und bei BMW landete.

Welche Rolle spielten Kelvin und Sheldon van der Linde?

Auch die Südafrika-Connection - Pepper ist gut mit den BMW-Werksfahrern Kelvin und Sheldon van der Linde befreundet, und das Trio lebte sogar eine Zeitlang gemeinsam in Kempten in einer gemeinsamen Wohnung hat dabei laut Roos "mit Sicherheit" geholfen.

"Natürlich reden die Jungs miteinander", sagt Roos. "Wenn es so schlecht wäre, BMW-Werksfahrer zu sein, dann hätten sie ihm vielleicht gesagt, er soll sich woanders umsehen. Sie wollten sicher auch, dass er an Bord kommt."

Südafrika-Connection: Sheldon und Kelvin van der Linde mit Jordan Pepper Foto: Alexander Trienitz

Der Einstand bei BMW hätte für den 29-Jährigen nicht besser sein können: Denn beim 24-Stunden-Rennen von Dubai holte er am 18. Januar gemeinsam mit Kelvin van der Linde, Ben Tuck, Fran Rueda und Anthony McIntosh im WRT-BMW den Sieg. "Er hat wirklich gute Arbeit geleistet", lobt Roos Peppers Premiere im M4 GT3 Evo. "Er hat sich von Anfang an im Auto wohlgefühlt und war stark."

Teilt Pepper irgendwann mit beiden van-der-Linde-Brüdern das Auto?

Dieses Wochenende ist Pepper erneut im Einsatz. Und zwar beim 12h-Klassiker auf dem Mount Panorama in Bathurst, wo er mit Kelvin van der Linde und Charles Weerts den BMW M4 GT3 Evo des WRT-Teams steuern wird (alle Infos zu Zeitplan, Livestream etc. bei den 12h Bathurst). Ein Rennen, das der Südafrikaner bereits 2020 - damals noch als Bentley-Werksfahrer - im Continental der M-Sport-Truppe für sich entschied.

Ein Opfer muss Pepper aber offenbar für seinen Wechsel zu BMW bringen: Denn so wie es aussieht, wird er 2026 trotz seines starken Jahres bei Grasser als bester Lamborghini-Pilot kein zweites Jahr in der DTM absolvieren, da alles darauf hindeutet, dass Kelvin van der Linde das Cockpit von Rene Rast übernimmt.

Das heißt aber nicht, dass das Kapitel DTM damit für Pepper beendet ist, denn es ist nicht auszuschließen, dass er später in die Traditionsserie zurückkehrt. Genauso wenig ist es auszuschließen, dass er eines Tages mit seinen beiden Ex-WG-Kumpels Kelvin und Sheldon van der Linde ein Auto teilt. "Vielleicht passiert das irgendwann mal - man weiß es nie."