Neues Regelwerk sorgt für Verwirrung: Was ist ein limitierter DTM-Test?

Verwirrung um das aktuelle Testreglement in der DTM, das vom 1. März bis zum Saisonstart Ende April in Spielberg gilt: Denn während Teams wie Grasser aktuell fast rund um die Uhr testen, um sich an den neuen Lamborghini Temerario GT3 zu gewöhnen, besagt das Regelwerk, dass pro DTM-Pilot in diesem Zeitraum nur ein "limitierter DTM-Testtag" erlaubt ist.

Aber was bedeutet der Begriff "limitierter DTM-Testtag"? Die Definition besagt, dass "der DTM-Fahrer, für den der limitierte DTM-Test genehmigt wurde", das GT3-Fahrzeug "mindestens einmal mit einer Geschwindigkeit von mehr als 60 km/h gefahren" sein muss. Ein Roll-Out kann also auch ohne Genehmigung durchgeführt werden.

Zudem müssen alle Fahraktivitäten "am gleichen Kalendertag" und "am selben Veranstaltungsort" stattfinden - bei einer Gesamtzeit von "weniger als neun Stunden".

DMSB stellt klar: Limitierter DTM-Test nur auf DTM-Strecken

Abgesehen davon können Fahraktivitäten unter anderem nur dann genehmigt werden, wenn das Team an einem Rennwochenende oder offiziellen Test einer anderen Serie teilnimmt, keine Pirelli-Reifen genutzt werden, kein DTM-Pilot oder Fahrer der FIA-Kategorie Platin zum Einsatz kommt oder es sich um einen Reifentest auf Anfrage des Reifenherstellers handelt.

Nach dem Wortlaut des Reglements hätte der Grasser-Test in Monza vergangene Woche sogar als unerlaubt gelten können, denn das Lamborghini-Team testete vier Tage lang mit dem DHG-Reifen von Pirelli, den DTM-Piloten Mirko Bortolotti und Maximilian Paul sowie Platin-Fahrer Franck Perera in Monza.

Doch auf Nachfrage von Motorsport-Total.com stellt ein Sprecher des für die Einhaltung der Regeln zuständigen Deutschen Motor-Sport-Bund (DMSB) klar, dass der Begriff "limitierter DTM-Test" nur auf "DTM-Strecken" zutrifft - also den Kursen, die 2026 Teil des DTM-Kalenders sind.

Keine Überarbeitung des Reglements bis zum Saisonstart nötig

Diese Einschränkung steht zwar nicht ausdrücklich in der Definition des limitierten Tests im Reglement, wird laut DMSB aber über die Meldepflicht für DTM-Strecken hergeleitet. Denn in Artikel 3 heißt es, "DTM-Fahrer müssen alle Fahraktivitäten auf DTM-Strecken" anmelden.

Wird also nicht auf einer DTM-Strecke getestet, müssen die Fahrten laut DMSB nicht angemeldet werden - und unterliegen damit auch keinen Testbeschränkungen. Das würde auch rechtlich Bestand haben, weshalb laut DMSB keine Überarbeitung des Reglements notwendig ist.

Zudem wurden die Teams laut Informationen von Motorsport-Total.com auch vom ADAC speziell darauf hingewiesen, dass die Regelung nur für DTM-Strecken gilt. Aber was heißt das nun konkret?

Warum Tests auf DTM-Strecken bis zum Auftakt unwahrscheinlich sind

Die Teams dürfen theoretisch schon vor dem Saisonstart den einzigen frei wählbaren DTM-Testtag absolvieren, denn die anderen vier Testtage - darunter auch der offizielle Test in Spielberg am 14. April - werden vom ADAC veranstaltet und verfallen auch dann, wenn man nicht daran teilnimmt.

Dass aber jetzt schon ein Team den einzigen Joker zieht, gilt als äußerst unwahrscheinlich. Denn die finale Version des Spezialreifens von Pirelli, der 2026 nur in der DTM zum Einsatz kommt, wird erst am 24. und 25. März beim Test in Vallelunga von den Teams getestet - und vor dem Saisonstart abgesehen vom offiziellen Spielberg-Test gar nicht ausgeliefert.

Und da ein Test mit jedem Reifen, "der vom permanenten Serienausrüster produziert wird, unabhängig von der genauen Spezifikation (Slick-Reifen, Regen-Reifen, Mischung, Konstruktion)", auf einer DTM-Strecke als limitierter DTM-Test gilt, werden die Teams voraussichtlich den einzigen Joker-Testtag vorerst nicht antasten.