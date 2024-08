Noch kein Engelhart-Comeback: Wer ihn bei Grasser ersetzt und wie es ihm geht

Grasser-Lamborghini-Pilot Christian Engelhart fällt nach seiner Ende Juni durchgeführten Knie-Operation nach dem Norisring nun auch beim bevorstehenden DTM-Wochenende auf dem Nürburgring aus (alle Infos zu TV-Zeiten, Stream etc.). Der Heilungsprozess mache zwar Fortschritte, noch ist der 37-Jährige aber nicht bereit, wieder ins Cockpit zurückzukehren.

"Ich arbeite aktuell jeden Tag intensiv daran, so schnell wie möglich wieder im Auto zu sitzen", sagt Engelhart im Gespräch mit Motorsport-Total.com. "Es geht mir auch jeden Tag besser. Das ist ein Prozess. Lamborghini, Gottfried Grasser und ich entscheiden gemeinsam, wann der richtige Zeitpunkt ist, wieder ins Auto zu gehen."

Als Ersatz steht, wie das Grasser-Team bestätigt, einmal mehr Lamborghini-Werksfahrer-Kollege Franck Perera bereit, der beim DTM-Comeback in Nürnberg sogar auf dem Podest stand und nun zum zweiten Mal in dieser Saison zu DTM-Ehren kommt.

Engelhart, der sich im Winter am Knie verletzt hat, pendelt aktuell zwischen seiner Heimat in Starnberg und der Reha, die er in Österreich durchführt. "Ich bin im gleichen Reha-Zentrum, in dem im Vorjahr auch Luggi Auer nach seinem Daytona-Crash war", verrät er.

Dabei handelt es sich um das Sportphysiotherapie-Zentrum von Stefan Mair und Claudio Huber in Neu-Rum in der Nähe von Innsbruck, in dem der Mercedes-AMG-Werksfahrer im Vorjahr nach seinen Wirbelbrüchen in nur drei Monaten seine Fitness wieder erlangte - und so beim DTM-Auftakt in Oschersleben wieder im Winward-Mercedes saß.

"Das ist ein Heilungsprozess, der begleitet werden muss, sehr viel kann man aber auch selber machen", sagt Engelhart, der sich inzwischen bereits wieder im Training befindet.

Nach dem Nürburgring-Wochenende bleiben zweieinhalb Wochen Pause, ehe es von 6. bis 8. September mit der DTM auf dem Sachsenring weitergeht. Das wäre die nächste Gelegenheit für Engelhart, um sein Comeback im Grasser-Lamborghini zu geben.