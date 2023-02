Noch keine DTM-Tickets für 2023: ADAC sieht "mehrere Herausforderungen"

Audio-Player laden

Schon vor Weihnachten haben sich viele Fans gefragt, wann denn nun endlich Tickets für das neue ADAC-Wochenendformat mit der DTM, dem ADAC GT Masters, dem Prototype-Cup Germany, der GT4 Germany und anderen Highlights verfügbar sind. Doch nach wie vor wurde der Ticketverkauf für die Saison 2023 nicht gestartet, obwohl der Kalender seit Anfang Dezember feststeht.

Aber welche Herausforderungen sorgen dafür, dass der ADAC auf das Weihnachtsgeschäft verzichtet hat und es nach wie vor keine Tickets gibt? "Herausforderungen gibt es mehrere", holt ADAC-Motorsportchef Thomas Voss im Gespräch mit 'Motorsport.com' aus.

"Das eine ist, mal einen Anbieter für ein Ticketsystem zu finden, das von allen Veranstaltern akzeptiert wird. Wir haben ja auch neue Rennstrecken wie den Norisring dabei, der für uns als ADAC völliges Neuland ist", spielt Voss darauf an, dass das Stadtrennen in Nürnberg abgesehen vom ADAC-GT-Masters-Gastspiel 2008 zuletzt nie Teil des ADAC-Kalenders war.

ADAC will Tickets für DTM-Wochenenden günstiger machen

Aber auch bei der Preisgestaltung hat sich der ADAC noch nicht endgültig festgelegt. "Das nächste ist eine vernünftige Ticketpreisfindung", so Voss, der andeutet, dass man die Eintrittskarten für das aufgewertete Wochenendprogramm zu günstigeren Preisen anbieten möchte, als das bei der früheren Dachorganisation ITR der Fall war.

"Es gibt viele, die sagen: 'DTM war schon arg teuer'. Oder sagen wir es andersrum: Die Differenz zwischen GT-Masters-Tickets und DTM-Tickets war schon relativ groß", erklärt Voss. "Wir probieren jetzt gerade, einen vernünftigen Mittelweg zu finden. Das mag noch etwas dauern, aber wir sind mit Hochdruck dran und wollen das auch demnächst kommunizieren."

ADAC plant Verkaufsstart Ende Februar/Anfang März

Aber wann werden die Tickets auf den Markt kommen? Laut dem ADAC soll der Vorverkauf für die DTM-Saison 2023 Ende Februar, Anfang März gestartet werden.

Man darf gespannt sein, auf welche Preise sich der ADAC am Ende festlegen wird. Im Vorjahr mussten DTM-Fans für einen attraktiven Platz beim Saisonfinale in Hockenheim für das gesamte Wochenende rund 90 Euro hinlegen, günstigere Tickets gab es aber auch um rund 60 Euro. Beim ADAC GT Masters kostete ein Ticket für das Wochenende 40 Euro.

Man darf also davon ausgehen, dass sich die Ticketpreise für die DTM-Wochenenden in der Saison 2023 zwischen 40 und 90 Euro einpendeln werden.

Interessant ist, dass auch die DTM-Website DTM.com seit der ADAC-Übernahme unverändert ist. Hat also der ADAC die Domain nicht gekauft? Vom ADAC hört man, dass man die Rechte an der Website durchaus erworben hat, die Übergabe an den ADAC vom technischen Betreiber der Seite aber noch nicht stattgefunden hat.

Mit Bildmaterial von DTM.