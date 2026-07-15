Norisring-Schock: Diese DTM-Unfälle der letzten Jahre waren noch heftiger

Der schwere Norisring-Unfall zwischen Kelvin van der Linde (Schubert-BMW) und Maximilian Paul (Grasser-Lamborghini) war einer der größten Schreckmomente der letzten Jahre. Doch ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt: Es war längst nicht der spektakulärste Unfall der "neuen" DTM seit 2000.

Der Überschlag von Audi-Pilot Alexandre Premat dürfte die Liste der wilden DTM-Unfälle anführen: Der Franzose kollidierte beim Rennen 2010 im italienischen Adria mit einem Konkurrenten, krachte anschließend in die Leitplanke und überschlug sich insgesamt viermal. Sein Phoenix-Audi wurde komplett zerstört, Premat blieb nahezu unverletzt.

Lamborghini-Pilot Paul zog sich bei seinem Unfall in Nürnberg hingegen einen Schien- und Wadenbeinbruch sowie einen Lendenwirbelbruch zu. Eine Verletzung, die allerdings auch Premat zumindest im Ansatz kennt: Der Audi-Pilot riss sich einen Lendenwirbel an, als er beim Saisonauftakt 2010 in Hockenheim in einen Massenunfall verwickelt wurde.

Der bislang letzte DTM-Pilot, der sich einen Lendenwirbelbruch zuzog, war allerdings David Schumacher. Der Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher war beim DTM-Finale 2022 in einen Unfall mit Thomas Preining (Porsche) verwickelt, woraufhin Schumacher heftig in die Betonmauer prallte und dabei die unschöne Rückenverletzung erlitt.

Deutlich mehr Glück hatten beispielsweise der dreifache DTM-Champion Rene Rast, der sich auf dem Lausitzring 2018 mit seinem Audi überschlug, sowie der aktuelle DTM-Champion Ayhancan Güven, der auf dem Nürburgring 2022 heftig von seinem Markenkollegen Christian Engelhart im Porsche abgeräumt wurde.

Auch der legendäre Norisring in Nürnberg war in den vergangenen 26 Jahren schon mehrfach der Schauplatz spektakulärer DTM-Unfälle - etwa beim Bremsdefekt am Audi von Martin Tomczyk im Jahr 2002 oder beim heftigen Unfall zwischen Gary Paffett (Mercedes) und Mike Rockenfeller (Audi) in der Saison 2017.

Welche Unfälle in den vergangenen Jahren außerdem noch passiert sind, ob es dabei Verletzte gab und welchen irren Abflug "Mr. DTM" Bernd Schneider vor über 20 Jahren in der legendären Eau Rouge in Spa-Francorchamps überstanden hat, verrät unsere Fotostrecke mit den spektakulärsten DTM-Unfällen seit 2000.