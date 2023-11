Österreichisch-deutsche Flagge auf Rene Rasts BMW: Was dahinter steckt

Wer den Schubert-BMW von Rene Rast beim Saisonfinale der DTM-Saison 2023 genau unter die Lupe genommen hat, dem könnte aufgefallen sein, dass neben dem Namen des Fahrers über der rechten Tür eine gemischte Landesflagge der Nationen Deutschland und Österreich zu sehen war.

Es ist bekannt, dass Rast seit 2016 mit seiner Familie in Bregenz in Österreich lebt. Aber warum tauchte das ungewöhnliche Flaggenmotiv plötzlich in dieser Saison ab dem Sachsenring-Wochenende auf dem Boliden des dreimaligen Champions auf?

"Einer meiner Mechaniker ist Österreicher", erklärt der Mindener, der in Niedersachsen aufwuchs, im Gespräch mit Motorsport-Total.com, wie es dazu kam.

Seine Schubert-Crew sei der Meinung gewesen, "dass ich auch ein halber Österreicher bin, weil ich natürlich in Österreich wohne. Und weil meine beiden Kinder in Österreich geboren sind, haben sie gesagt: 'Eigentlich bist du mehr Österreicher als Deutscher!'", offenbart Rast.

Dadurch habe seine Mannschaft "entschieden, die Flagge auf eine Hälfte Österreich und eine Hälfte Deutschland zu ändern", erklärt der BMW-Werksfahrer. Beim österreichischen Mechaniker handelt es sich laut Informationen von Motorsport-Total.com um den Innsbrucker Dominik Birk, der schon seit einigen Jahren bei Schubert arbeitet, und nun am Auto von Rast arbeitet.

Bevor Rast nach Bregenz an den Bodensee zog, lebte er in Frankfurt. "Ich wollte ein einfacheres, ruhigeres Leben haben", argumentiert er seine Entscheidung, den Wohnort nach Österreich zu verschieben.

"Ich kann hier besser ausspannen als in der Großstadt. Wir haben den See, wir haben die Berge, die Leute sind ruhiger. Es ist also alles da, um die bestmögliche Performance auf der Strecke zu liefern", findet er in Vorarlberg das optimale Kontrastprogramm zu den stressigen Rennwochenenden.

Mit dem Ausspannen ist es aber inzwischen vermutlich vorbei, denn durch die Geburt seines zweiten Sohnes Joah am 5. Oktober wird dem 37-Jährigen und seine Ehefrau Diana auch in der DTM-Winterpause sicher nicht langweilig.

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.