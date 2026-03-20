Offiziell: Andrea Reggiani wird neuer Motorsportchef von Lamborghini

Am Freitag hat Lamborghini offiziell bestätigt, was Motorsport-Total.com bereits in der Vorwoche vermeldete: Andrea Reggiani wird der neue Motorsportchef bei Lamborghini und folgt damit auf den bisherigen Sportchef Maurizio Leschiutta, der seine Position bereits Ende 2025 abgegeben hatte.

"Es ist eine große Ehre, als Head of Motorsport zu Lamborghini zu stoßen", sagt Reggiani. "Ich bin sehr dankbar für das mir entgegengebrachte Vertrauen und stolz, Teil eines Unternehmens mit einer so außergewöhnlichen Tradition zu werden - eines Unternehmens, das auf höchstem Niveau für Leidenschaft, Performance und mutige Innovation steht."

"Gemeinsam mit den talentierten Menschen, die Lamborghini einzigartig machen, freue ich mich darauf, auf diesem starken Fundament aufzubauen und das nächste Kapitel unserer Rennsportgeschichte mitzuschreiben - mit dem Ziel, neue Meilensteine zu erreichen, die unsere Kunden, Partner und Fans auf der ganzen Welt begeistern."

Andrea Reggiani berichtet (noch) an Rouven Mohr

Andrea Reggiani wird in seiner neuen Position laut offizieller Pressemitteilung an Rouven Mohr berichten, der seit dem 1. März 2026 bei Audi zwar als Vorstand die Technische Entwicklung leitet, Lamborghini jedoch vorerst interimistisch erhalten bleibt. Ein zeitnaher Abschied des Saarbrückers ist dennoch wahrscheinlich.

"Wir freuen uns sehr, Andrea Reggiani in der Lamborghini-Familie willkommen zu heißen, gerade zum Start einer neuen Saison, die ein neues Kapitel für die Marke einläutet: mit der Einführung des neuen Temerario GT3 auf der Weltbühne, beginnend mit den 12 Stunden von Sebring an diesem Wochenende", sagt Mohr.

"Herr Reggiani bringt viel Expertise und Know-how zu Squadra Corse mit, und ich bin sicher, dass er die Marke in den kommenden Jahren zu weiteren Erfolgen führen wird - insbesondere in einigen der prestigeträchtigsten GT3-Meisterschaften, aber auch in unserer äußerst erfolgreichen Markenpokal-Plattform Super Trofeo."

Reggiani mit langjähriger Erfahrung im Motorsport

Der neue Lamborghini-Sportchef bekleidete im Verlauf seiner Karriere bereits mehrere Führungspositionen bei führenden Marken im Motorsport und war von 2008 bis 2018 bei Ferrari tätig - zunächst im Marketingbereich in Asien und China, ehe er 2011 zunächst Chef von Corse Clienti in der Asien-Pazifik-Region wurde.

2014 übernahm der 51-jährige Italiener die Gesamtleitung des exklusiven Programms, das es Kunden ermöglicht, legendäre Formel-1-Boliden und andere Klassiker aus Maranello zu fahren. 2015 wurde Reggiani Motorsportchef von Ferrari Nordamerika und war dort unter anderem für den Markenpokal Ferrari-Challenge zuständig.

Nach seinem Ferrari-Abschied im Jahr 2018 wechselte der aus Parma stammende Manager zum dort ansässigen Rennwagenhersteller Dallara, wo er sich seither als CCO um das Stradale-Projekt, das erste straßenzugelassene Fahrzeug von Dallara, kümmerte.

Der Wechsel zu Lamborghini ist daher keine große Überraschung: Dallara war in der Vergangenheit ein wichtiger Entwicklungspartner des italienischen Sportwagenherstellers, der 2026 mit dem Temerario GT3 einen neuen Rennwagen an den Start bringt.