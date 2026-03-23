Offiziell: Timo Glock & Ben Dörr starten in der DTM 2026 wieder im Dörr-McLaren

Vor einigen Wochen hatte Timo Glock am Rande der Formel-1-Testfahrten in Bahrain bereits angekündigt, auch 2026 für Dörr Motorsport in der DTM zu starten. Jetzt hat sein Team die Zusammenarbeit offiziell bestätigt: Glock wird in dieser Saison (alle Teams und Fahrer) neben Ben Dörr einen McLaren 720S GT3 Evo pilotieren.

"Mich motiviert die Zuversicht und das Vertrauen, dass wir 2026 wieder einen Schritt nach vorn machen werden", sagt Glock, der in seinem ersten DTM-Jahr mit McLaren noch Schwierigkeiten hatte. "Meine Erwartung ist, dass wir die in der Off-Season erarbeiteten Fortschritte in konstant gute Rennwochenenden umsetzen können."

"Ich freue mich besonders auf die Rennen in Hockenheim und Spielberg, da mir beide Strecken sehr liegen und ich dort besonders gern fahre." Der frühere Formel-1-Pilot fuhr bereits von 2013 bis 2022 in der DTM und feierte im vergangenen Jahr gemeinsam mit Dörr sein Comeback.

Glock startet in seine zwölfte DTM-Saison, während Teamkollege Ben Dörr in sein drittes Jahr geht. Der 21-jährige Deutsche gehört zwar weiterhin zum Werkskader von McLaren, bleibt allerdings weiterhin Juniorpilot und kein vollwertiger Werksfahrer.

"Ich erwarte, dass wir durchweg gute Ergebnisse erzielen und im Laufe der Saison auch das ein oder andere Highlight setzen können", sagt Dörr, der im Vorjahr auf dem Nürburgring bereits eine Poleposition holen konnte und nun weitere Top-Platzierungen holen möchte.

"Mich motiviert besonders, dass wir uns kontinuierlich steigern, immer schneller werden und in der kommenden Saison gezielt vorne angreifen können. Vor allem freue ich mich auf den Nürburgring, denn dort lief es bereits im vergangenen Jahr ganz gut."

Dörr: "Wollen den Sprung auf das Podium schaffen"

Dörr tritt 2026 wieder mit zwei McLaren 720S GT3 Evo an, der in der aktuellen Spezifikation mittlerweile in seine dritte DTM-Saison startet. McLaren-Motorsportchef Giorgio Sanna hatte bereits vor einigen Wochen angekündigt, dass es keine zweite Evo-Version geben wird.

Ben Dörr holte 2025 am Nürburgring seine erste Pole in der DTM Foto: Alexander Trienitz

Eine interne Umstrukturierung soll den europäischen Kundenteams, darunter auch Dörr Motorsport, allerdings eine bessere Unterstützung bieten. Das Ziel? "Wir wollen uns konstant in den Top Fünf positionieren und idealerweise auch gemeinsam mit McLaren den Sprung auf das Podium schaffen", sagt Teambesitzer Rainer Dörr.

"Wir haben unsere bisherigen Erfahrungen aus den ersten beiden DTM-Jahren konsequent analysiert und nahezu alle Bereiche neu aufgestellt. Von der personellen Verstärkung des Teams über die detaillierte Weiterentwicklung der Fahrzeuge bis hin zu umfangreichen Testprogrammen."

"Unsere Testdaten stimmen uns sehr zuversichtlich und zeigen, dass wir einen deutlichen Schritt nach vorn gemacht haben", glaubt Teambesitzer Dörr. Der DTM-Saison 2026 (hier der komplette Rennkalender) startet am 25. und 26. April auf dem Red-Bull-Ring in Österreich.