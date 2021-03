Offiziell: Winward steigt mit zwei Mercedes und Lucas Auer in DTM ein

Nach GruppeM und Hubert Haupts Truppe macht nun das dritte Mercedes-AMG-Team seinen Einstieg in die DTM offiziell: Dabei handelt es sich - wie von 'Motorsport.com' prognostiziert - um das das deutsch-texanische HTP-Winward-Team, das ab dieser Saison nur noch unter dem Namen Winward an den Start geht.

Die Mannschaft von Christian Hohenadel, der früher selbst für das HTP-Team an den Start ging, bringt, wie man in der Pressemitteilung bestätigt, zwei Mercedes-AMG-GT3-Boliden an den Start, wodurch das Mercedes-Feld in der DTM auf fünf Autos anwächst. Insgesamt sind damit 15 DTM-Autos bestätigt, wenn man das wackelnde 2-Seas-Team nicht mitrechnet.

Bei den Piloten hat man einen besonderen Coup gelandet: Der fünfmalige DTM-Sieger Lucas Auer wird diese Saison für das Team ins Lenkrad greifen! Der 26-jährige Österreicher wechselte nach der vorzeitigen Auflösung seines BMW-Zweijahresvertrags zu den Stuttgartern und zählt nun - wie von 2015 und 2018 - wieder zum Mercedes-Werkskader.

GT-Masters-Pilot Philip Ellis im zweiten DTM-Auto

Als zweiten Piloten setzt Winward wie im Vorjahr im GT-Masters auf den 28-jährigen Briten Philip Ellis, der in München geboren wurde und unter Schweizer Flagge antritt. Ellis holte im Vorjahr mit HTP-Winward und seinem Teampartner Raffaele Marciello in der ADAC-Serie zwei Siege und triumphierte diese Jahr mit dem Team bei den 24 Stunden von Daytona in der GTD-Klasse. Er verfügt über viel Erfahrung im Mercedes-AMG GT3 und ist nun wie Auer AMG-Werksfahrer.

"Auch wenn wir natürlich viel Erfahrung mit GT3-Rennwagen haben, ist die DTM für uns Neuland und eine enorme Herausforderung", sagt Winward-Teamchef Hohenadel. "Wir werden all unsere Energie und Kompetenz in die Waagschale werfen müssen, um in dieser traditionsreichen Rennserie erfolgreich zu sein."

Wer sich hinter dem Winward-Team verbirgt? Das Team mit Sitz in Altendiez in Rheinland-Pfalz wurde ursprünglich 2013 vom niederländischen Investor Wim de Pundert und von Rennsportmanager Norbert Brückner gegründet. Bereits im Debütjahr siegte man beim 24-Stunden-Klassiker in Spa-Francorchamps und war 2013 und 2014 das international erfolgreichste Mercedes-GT3-Team.

Wie das Winward-Team für 2021 plant

Ab 2018 konzentrierte man sich auf deutsche Serien wie das GT-Masters, die VLN (heute NLS), ehe das Team 2019 an die US-Truppe Winward des texanischen Rennfahrers und Unternehmers Bryce Ward verkauft wurde. Die Ward-Familie ist mit der Firma Techimed einer der weltweit größten Recycler von Katalysatoren.

Wards 31-jähriger Sohn Russell Ward geht für das Team, das außerdem in den USA in der IMSA mit einem GT4-Mercedes aktiv ist, in der GT-World-Challenge Europe an den Start.

Wie das Winward-Programm 2021 abgesehen von dem Einsatz der zwei Mercedes-AMG GT3 in der DTM aussehen wird? Der GT-Masters-Einsatz wird von zwei Boliden auf ein Auto reduziert, zudem möchte man je einen Mercedes-AMG GT3 auch in der GT-World-Challenge Europe und in der GT-Open-Serie einsetzen. In den USA sind ein GT3-Bolide für die GT-World-Challenge USA und ein GT4-Auto in der IMSA vorgesehen.

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.