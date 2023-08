Paul ersetzt Wishofer bei DTM-Team Grasser: Folgen weitere Rochaden?

Fahrerwechsel beim Lamborghini-Team Grasser vor dem vierten von acht DTM-Saisonwochenenden auf dem Nürburgring: Der talentierte österreichische Youngster Mick Wishofer wird durch den 23-jährigen Dresdner Maximilian Paul ersetzt, der bereits 2021 einen DTM-Gaststart in Spielberg absolviert hatte.

"Das ist richtig, Max Paul wird dieses Wochenende am Nürburgring im Auto sitzen", bestätigt Teamchef Gottfried Grasser im Gespräch mit 'Motorsport.com'. "Das hat sich gut ergeben, denn er ist auch Lamborghini-Junior. Wir sind auf diesem Auto ein bisschen variabel."

Paul ist laut dem Österreicher nur für das Nürburgring-Wochenende bestätigt. Während Clemens Schmid im Auto mit der Startnummer 63 bis Saisonende gesetzt sei, könnte es im Laufe der Saison bei der #19 zu weiteren Rochaden kommen.

Grasser: Wishofer-Rückkehr nicht ausgeschlossen

"Das entscheiden wir nach dem Wochenende", sagt Grasser. "Wir fahren die Saison aber auf jeden Fall mit beiden Autos fertig." Selbst eine Rückkehr des 23-jährigen Wishofer ist laut dem Teamchef nicht ausgeschlossen. "Wir haben gewusst, dass er wahrscheinlich nicht die ganze Saison fährt", so Grasser. Es handelt sich also möglicherweise um einen finanziellen Hintergrund.

Aber was erwartet Grasser von Maximilian Paul, dessen Vater Tobias Paul einst Gesellschafter des Ex-DTM-Teams T3 Motorsport war und nach dem Ende des Rennstalls unter dem Namen Paul Motorsport die Lamborghini-Einsätze des Sohnes selbst umsetzte?

Paul absolvierte Nürburgring-Gaststart im ADAC GT Masters

"Max ist ein schneller Mann", sagt Grasser über seinen neuen Schützling, der 2021 beim DTM-Gaststart in Spielberg Elfter wurde. "Das könnte für den Teamerfolg ein gutes Wochenende werden. Er ist ja hier auch im ADAC GT Masters gefahren, wenn auch mit dem Vorgängerauto, und hat sich gut angestellt. Er kennt den Nürburgring gut."

Maximilian Paul darf sich am Nürburgring über sein Comeback in der DTM freuen Foto: ADAC Motorsport

Tatsächlich absolvierte Paul, der dieses Jahr mit dem Lamborghini-Team Oregan in der GT-Open-Serie an den Start geht und bereits zwei Saisonsiege einfuhr, Mitte Juli im ADAC GT Masters im Team seines Vaters einen Gaststart, der als Vorbereitung auf das DTM-Wochenende diente. Dabei gelang im ersten Rennen Platz drei.

Auch das Grasser-Team hat in den vergangenen Wochen viele Kilometer auf dem Nürburgring abgespult: Nach dem Einsatz im ADAC GT Masters mit der Pole und dem ersten Saisonsieg am Sonntag folgte zwei Tage später ein privater Test mit Schmid.

Grasser über Wishofer: "Den Speed hat er"

Vergangenes Wochenende war man bei der GT-World-Challenge Europe ebenfalls in der Eifel am Start und feierte einen Klassensieg - allerdings auf der Grand-Prix-Strecke mit der schnellen Schikane, während in der DTM die Sprintstrecke und die langsame Schikane genutzt wird.

Wie Grasser rückblickend Wishofers Leistung beurteilt? "Unterm Strich sehr gut", antwortet er. "Das Highlight war sicher sein Qualifying in Oschersleben", verweist er auf den sensationellen vierten Startplatz des Wieners bei der DTM-Premiere. In den sechs Rennen kam er allerdings nicht über Platz 22 in Zandvoort hinaus.

"Wir haben sehr gut angefangen, aber er hatte dann leider sehr viele unglückliche Momente. Dann kamen Rennen, bei denen wir wegen der Hitze mit dem Auto nicht so gut zurechtkamen. Jeder hat mal einen kleinen Fehler eingebaut - ob das Team oder der Fahrer. Abgesehen davon war das eine tadellose Leistung - und den Speed hat er. Das wissen wir", zieht er ein positives Fazit.

Mit Bildmaterial von Gruppe C Photography.