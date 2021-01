Powernap mit Teddy: Müller outet Frijns' Qualifying-Geheimnis in der DTM

Mit seiner starken Qualifying-Form gab Ex-Audi-DTM-Pilot Robin Frijns der Konkurrenz 2020 vor allem zu Saisonbeginn Rätsel auf. Bei den ersten sechs Qualifyings stand der Niederländer viermal ganz vorne. Jetzt lüftete Nico Müller das Geheimnis seines Freundes.

"Wollt ihr wissen, was das am schlechtesten gehütete Geheimnis des Qualifying-Königs ist?", fragte der DTM-Vizemeister auf 'Instagram'. Darunter: Ein Foto von Frijns, der im Rennanzug auf einer Liege in seiner Kabine schläft - und einen Teddybären im Arm hält.

"Das findet man vor, wenn man zehn Minuten vor den ersten fliegenden Runden im Qualifying die Fahrerkabine betritt", schrieb Müller, der unter anderem den Hashtag #SorryMate ergänzte. Und sich an die gemeinsame Zeit erinnert: "Mann, wir haben in diesen drei Jahren so viel gelacht."

Aber war der Teddy das Geheimnis von Frijns' beeindruckender Qualifying-Form? Frijns selbst zeigt Humor und teilte das Foto ebenfalls in seiner 'Instagram'-Story - und reagierte auf Müllers Posting. "Es funktioniert jedes Mal", schrieb er - dazu die Hashtags #out #pole #in. "Fast", antwortete Müller, der Frijns nicht ganz zustimmen wollte.

Denn während Frijns im Vorjahr insgesamt fünf Poles holte, sicherte sich auch sein Schweizer Kumpel dreimal den besten Startplatz, bei Meister Rene Rast waren es sogar sieben Poles. Ob der Teddy auch vor den kurzen Qualifying-Sessions an den kompakten Formel-E-Renntagen herhalten muss, ist nicht bekannt.

Und auch bei den 24 Stunden von Le Mans, die der Niederländer dieses Jahr mit WRT in der LMP2-Klasse erstmals bestreiten möchte, wird wenig Zeit zum Kuscheln bleiben.

Mit Bildmaterial von Nico Müller (Instagram).