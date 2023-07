Rast erwartet demnächst Nachwuchs: "Hat mich auch 2016 nicht abgelenkt"

Erfreuliche Nachrichten bei Rene Rast, der mit Ehefrau Diana und Sohn Liam beim DTM-Wochenende am Norisring aufkreuzte: Er wird dieses Jahr zum zweiten Mal Vater. "Im September oder Oktober ist es so weit", bestätigt der 36-jährige Mindener im Gespräch mit 'Motorsport-Total.com'. "Ich freue mich riesig."

Der Bauch war Rasts Ehefrau, die er vor zwei Jahren geheiratet hat und mit der er am Bodensee in Österreich lebt, im Fahrerlager bereits anzusehen. Sohn Liam, der inzwischen sechs Jahre alt ist, war in der Schubert-Box mit dabei und drückte seinem Vater voller Begeisterung die Daumen.

"Ich liebe Kinder und habe so viel Spaß mit meinem Sohn", sagt Rast, der Liam nach dem zweiten Platz am Sonntag am Arm hatte und ihn durchs Fahrerlager trug.

Ob es sich beim Nachwuchs um einen Jungen oder ein Mädchen handle, wisse man bereits. "Aber das sagen wir nicht", grinst der BMW-Werksfahrer, der mit den zwei Podestplätzen in Nürnberg nach dem verpassten Rennwochenenden in Zandvoort wichtige Punkte sammelte und nun bereits wieder auf Platz sieben in der Meisterschaft liegt.

Aber könnte es sein, dass ihn der Geburtstermin im Titelkampf ablenkt? "Nein, gar nicht", sagt der Schubert-BMW-Pilot.

Die Geburt seines Sohnes fand übrigens im Oktober 2016 statt, also kurz nach Rasts zweiten DTM-Wochenende in Hockenheim, als er wegen Mattias Ekströms Rallycross-Einsatz eingesprungen war.

Damals holte er als Sechster im Pheonix-Audi seine ersten Punkte und ergatterte ein DTM-Cockpit für die Saison 2017, in der er sensationell den ersten von drei Titeln holte. "Ich würde nicht sagen, dass mich das damals abgelenkt hat", schmunzelt er.

Mit Bildmaterial von BMW.