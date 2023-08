Rast-Frust und Strafe bei 100. DTM-Rennen: Schneiders fünf Titel "das Ziel"

Die Überraschungsparty wurde kurzfristig organisiert, denn am Samstag hatte bei BMW und beim Schubert-Team niemand auf dem Schirm, dass Rene Rast am Sonntag sein 100. DTM-Rennen feiert: Vor dem Rennen gab es aber dann doch noch Torte - Aufkleber für den Boliden mit der Aufschrift RR100 wurden im letzten Moment angefertigt und Teamchef Torsten Schubert gratulierte.

"Jetzt fühle ich mich ein bisschen alt", grinst Rast bei 'ran.de'. "So viele Rennen hat in der DTM in diesem Starterfeld glaube ich niemand. Das ging unheimlich schnell, von 2017 bis jetzt ältester DTM-Fahrer mit den meisten Rennen zu sein."

Nicht ganz richtig, Rene! Denn Rast ist in der DTM-Saison 2023 nur der Pilot mit den drittmeisten Rennen auf dem Konto. Project-1-BMW-Markenkollege Marco Wittmann und Winward-Mercedes-Pilot Lucas Auer waren noch fleißiger.

Zwei aktive Piloten mit mehr DTM-Rennen als Rast

Der Franke, der seit 2013 DTM fährt und zweimal Champion wurde, hat insgesamt 172 Rennen auf dem Konto, beim Österreicher, der 2015 in die DTM einstieg, sind es auch schon 131. Nach Rast sind die erfahrensten DTM-Piloten Landgraf-Mercedes-Pilot Maro Engel und Schubert-BMW-Champion Sheldon van der Linde mit 86 beziehungsweise 72 Einsätzen.

Rasts Ziel ist klar: Der 36-Jährige, der seine Formel-E-Karriere zumindest vorläufig beendet hat, will sein Titelkonto mit bisher drei Meisterschaften in der Traditionsserie ausbauen - und auf "Mr. DTM" Bernd Schneider losgehen.

Rast gibt Hinweis auf DTM-Verbleib

"Das ist natürlich das Ziel, klar", grinst Rast. "Der Bernd hat fünf, ich habe nur drei. Dieses Jahr wird es ein bisschen schwieriger, aber ich bin ja noch jung."

Ein Hinweis, dass Rast auch in der kommenden Saison in der DTM an den Start gehen wird. Dem sollte nichts im Wege stehen, denn der BMW-Werksfahrer soll 2024 auch in der Langstrecken-WM WEC und in Le Mans im LMDh-Boliden bei WRT an den Start gehen - und zwischen WEC und DTM gibt es keinerlei Überschneidungen.

Offiziell wurde sein Programm für 2024 noch nicht bekanntgegeben. Diese Saison sieht es mit einem dritten Titel tatsächlich schlecht aus, denn Rast liegt in der Meisterschaft mit 67 Punkten sechs Läufe vor Schluss nur auf dem achten Platz. Teamkollege Sheldon van der Linde hat 103 Punkte auf dem Konto, SSR-Lamborghini-Fahrer Mirko Bortolotti führt mit 138 Zählern die Meisterschaft an.

"Magere" Ausbeute und Strafe für Kollision bei 100. Rennen

Selbst wenn er in Zandvoort nicht wegen der Formel E verhindert gewesen wäre, würde er also die Wertung nicht anführen, denn Rast hat neben dem Nuller in den Niederlanden drei seiner acht Rennen nicht gepunktet.

Auch auf dem Lausitzring war die Ausbeute mit einem achten und einem elften Platz im 100. Rennen "mager", wie er selber zugibt. Eigentlich war Rast ja durch eine Fünf-Sekunden-Strafe für Markenkollege Wittmann am Sonntag um einen Platz auf Rang elf vorgerückt, doch dann brummten die Sportkommissare auch ihm eine Fünf-Sekunden-Strafe für eine Kollision mit Alessio Deledda auf - und er war wieder Elfter.

"Da hätte ich mir für mein 100. Rennen natürlich etwas mehr gewünscht", sagt er - und verweist auf das generell schwache Abschneiden der BMW-Teams. "Es war offensichtlich, dass wir an diesem Wochenende nicht die Voraussetzungen hatten, um konkurrenzfähig zu sein. Ich war am Sonntag als 15. bestplatzierter BMW-Fahrer im Qualifying - das sagt alles, denke ich. Im Rennen habe ich einige Plätze gutgemacht, aber mehr war nicht drin."

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.