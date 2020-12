Rast würdigt Gass zum Abschied: "Ohne dich hätte sich mein Traum nicht erfüllt"

Das Aus für Audi-Sportchef Dieter Gass Ende November ging auch an den Piloten nicht spurlos vorüber. Allen voran Rene Rast, denn Gass war beim Aufstieg des inzwischen erfolgreichsten Audi-DTM-Piloten ein ständiger Wegbegleiter. "Es war mir ein Vergnügen, mit dir in den vergangenen sechs Jahren zu arbeiten", schreibt Rast auf 'Instagram'.

"Du hast an mich geglaubt, hast mir 2015 die Chance gegeben, zu Audi Sport zu kommen und du hast auch daran geglaubt, dass ich das Zeug zum DTM-Piloten habe", bedankt sich Rast.

"Ohne dich wäre ich nicht in der Lage gewesen, mir meinen Traum vom DTM-Titel zu erfüllen. Daher ein Großer Applaus für deine harte Arbeit - und hoffentlich sehen wir uns irgendwo an der Rennstrecke wieder."

Tatsächlich war Gass nach seinem Wechsel von Toyota zu Audi bereits 2012 bei Rasts erster DTM-Sichtung für die Ingolstädter dabei, als der Mindener im Jahr 2012 neben Adrien Tambay und Nico Müller nicht wie ein kommender Seriensieger aussah.

Als er es dann 2016 kurzfristig als Ersatz für Tambay doch noch ins DTM-Cockpit klettern durfte, war Gass gerade DTM-Leiter bei Audi. Und der damals 29-Jährige bedankte sich für das Vertrauen und fuhr im Jahr darauf, als Gass bereits als Nachfolger von Wolfgang Ullrich Audi-Sportchef war, seinen ersten Titel ein.

Für alle drei DTM-Fahrertitel in Gass' Ära an der Spitze der Audi-Motorsportabteilung ist also Rast verantwortlich. Kein Wunder, dass sich der Hesse auf 'Instagram' für die Würdigung durch seinen Erfolgsfahrer revanchierte.

"Danke DIR, Rene", schreibt Gass. "Für deine freundlichen Worte und all die exzellente Arbeit. Du hast es mir leicht gemacht, an dich zu glauben."

Mit Bildmaterial von ITR.