Rouven Mohr neuer Technikvorstand bei Audi: Neustart für den Motorsport?

Nächstes Managementbeben bei Audi, die auch Auswirkungen auf den Motorsport-Bereich und die Tochtermarke Lamborghini hat: Rouven Mohr, der bei Lamborghini Technikvorstand ist und bei den Italienern aktuell interimistisch den Motorsportbereich leitet, wird ab 1. März 2026 neuer Technikvorstand von Audi.

Er ersetzt Geoffrey Bouquot, der nur etwas mehr als ein Jahr lang die Technische Entwicklung in Ingolstadt leitete und sich - wie Audi in einer Pressemitteilung mitgeteilt hat - neuen beruflichen Aufgaben außerhalb des Unternehmens widmen wird. Aber welche Auswirkungen hat diese Personalie?

Sie könnte eine gute Nachricht für Audi-Fans mit Motorsportbezug sein, denn die Technische Entwicklung ist zentral für die Umsetzung der Unternehmensstrategie und Mohr, der seit 18 Jahren Teil des Volkswagen-Konzerns ist, gilt selbst als großer Motorsportfan.

Lamborghini-Manager mit Hang zum Motorsport

Als Lamborghini im Vorjahr mit Maurizio Leschiutta bereits einen neuen Motorsportchef hatte, war Mohr regelmäßiger Gast im DTM-Fahrerlager. Schon davor hatte er 2024 nach dem Aus für Giorgio Sanna den Motorsportbereich kommissarisch geleitet. Und auch nach der Trennung von Leschiutta nach nur einem Jahr übernahm Mohr wieder interimistisch die Motorsport-Aktivitäten der Audi-Tochter.

Dass der Ingenieur, der 2022 seine Rolle als Leiter für Verifizierung/Validierung Gesamtfahrzeug in Ingolstadt aufgab und zu Lamborghini wechselte, wieder zu Audi zurückkehren würde, galt in Insiderkreise als offenes Geheimnis.

"Rouven Mohr vereint technische Exzellenz mit Produktorientierung und nachgewiesener Umsetzungsstärke. Er wird eine zentrale Rolle dabei spielen, unsere Innovationsagenda weiter zu beschleunigen", wird Audi-Boss Gernot Döllner in der Pressemitteilung zitiert.

Gibt es Hoffnung für Audis Motorsportbereich abseits der F1?

Aber könnte Mohrs Wechsel zu Audi auch bedeuten, dass der - neben der Formel 1 - komplett heruntergefahrene Motorsportbereich, der einst mit dem Prototypen-Programm, der DTM und den GT-Einsätzen mit dem R8 LMS so traditionsreich war, wieder reaktiviert wird?

Das ist aktuell schwierig einzuschätzen, die Chancen sind durch die Bestellung von Mohr als Technikvorstand aber sicher nicht gesunken. Pläne für ein neues GT3-Auto hätte man jedenfalls in der Schublade.

Welche Auswirkungen Mohrs neue Audi-Rolle ab März auf Lamborghini und den Motorsportbereich der Audi-Tochter haben wird? Vorerst wird er seine "bisherige Rolle als Chief Technical Officer bei Lamborghini kommissarisch fortführen, bis über eine entsprechende Nachfolge entschieden ist", heißt es in der Audi-Pressemitteilung. Das gilt laut Lamborghini auch für den Motorsportbereich.

Was Mohrs Audi-Rolle für Lamborghini bedeutet

Die Frage ist aber, ob er in Anbetracht seiner neuen Rolle dafür noch Zeit findet. Vor einigen Wochen gab es Spekulationen, wonach der Italiener Andrea Reggiani neuer Motorsportchef von Lamborghini werden könnte. Der Italiener ist aktuell CCO des Dallara-Stradale-Projekts, bei dem es sich um den ersten straßenzugelassenen Sportwagen des italienischen Herstellers handelt.

Davor war er von 2015 bis 2018 Motorsportleiter von Ferrari Nordamerika und damit auch für die Einsätze des Markenpokals Ferrari-Challenge verantwortlich. Zuletzt wurde es aber ruhig um Reggiani, was darauf hindeutet, dass es zu keiner Einigung kam.