Schaeffler-Paravan setzt in GTC-Race-Serie auf Götz und David Schumacher

Audio-Player laden

David Schumacher wird dieses Jahr nicht nur in der DTM GT3-Luft schnuppern: Der Schaeffler-Paravan-Markenbotschafter kommt 2022 auch in der GTC-Race-Serie zum Einsatz und wird sich dort mit DTM-Champion Maximilian Götz und Mercedes-AMG-Junior Patrick Assenheimer als Teampartner für Stammpilotin Carrie Schreiner abwechseln. Die 23-jährige Saarländerin wird alle fünf Rennwochenenden im mit dem Space-Drive-System ausgestatteten Mercedes-AMG GT3 bestreiten.

Durch die zusätzlichen Einsätze kann auch Schumacher Erfahrung mit der elektronischen Lenkung sammeln, denn dieses Jahr hat in der DTM nur noch Maximilian Buhks Mücke-Mercedes das System ohne Lenksäule an Bord, während der Winward-Mercedes des Rookies mit einer herkömmlichen Lenkung versehen ist.

Beim Fahrzeug, mit dem Schumacher und Götz starten werden, handelt es sich um den Mercedes-AMG GT3, der vom Mücke-Team auch Anfang März bei den Testfahrten in Imola gefahren wurde. Er wird von Schaeffler-Paravan selbst wie in den vergangenen Jahren unter dem Namen Space Drive Racing eingesetzt.

Doch bei welchen Rennen kommen die DTM-Piloten zum Einsatz? Während Schreiner alle Rennen bestreitet, ist es laut Informationen von 'Motorsport-Total.com' aktuell vorgesehen, dass Schumacher beim Auftakt in Oschersleben, auf dem Nürburgring sowie beim Finale in Hockenheim als ihr Partner fungieren wird und damit den Großteil der Rennen bestreitet.

David Schumacher wird ein Großteil der Rennen mit Schreiner bestreiten Foto: Mercedes-AMG Team WINWARD

Götz, der nun auch Schaeffler-Paravan-Markenbotschafter ist, wurde für das zweite Rennwochenende auf dem Lausitzring nominiert, während Assenheimer in Assen starten soll. Schumacher ist heiß darauf, endlich loszulegen. "Es ist meine erste Saison im GT3. Im Rahmen der GTC-Race-Serie werde ich erstmals mit dem Space-Drive-System unterwegs sein", sagt der Sohn des ehemaligen Formel-1-Fahrers Ralf Schumacher.

Das Schaeffler-Paravan-Entwicklungsteam möchte die Steer-by-Wire-Technologie in Zukunft so weiterentwickeln, sodass sie serienreif wird und das autonome Fahren voranbringt. Schreiner, die als Stammpilotin agiert, wird das System federführend in der GTC-Race-Serie auf Herz und Nieren testen. Die 23-Jährige ist bereits seit dem Jahr 2020 mit dem Space-Drive-System unterwegs, hat bisher aber nur Erfahrungen im Audi R8 LMS GT3 gesammelt.

"Wenn etwas den extremen Bedingungen des Rennsports standhält, sind die Herausforderungen des Straßenverkehrs kein Problem mehr. Für mich ist es eine tolle Herausforderung dabei zu unterstützen", sagt die Rennfahrerin, die auch ihre Ziele in der Meisterschaft klar definiert: "Ich bin gespannt, wie sich seit meinem letzten Einsatz das Lenkgefühl entwickelt hat und möchte so viele Podiumsplätze wie möglich einfahren. Bisher habe ich nur positives über den Mercedes-AMG GT3 in Verbindung mit Space-Drive gehört."

Mit Bildmaterial von Schaeffler Paravan.