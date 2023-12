Schnitzelalm Racing: DTM-Einstieg aus "gesundheitlichen Gründen" verschoben

Vor einigen Monaten hat das Schnitzelalm-Team angekündigt, 2024 mit zwei Boliden - die Marke wurde nicht genannt - in der DTM an den Start zu gehen. Ein Plan, den die Truppe von Thomas Angerer nun um ein Jahr verschiebt. Grund sollen gesundheitliche Probleme des Teamchefs und eine Umstrukturierung sein.

"Die Umstrukturierung war von unserer Seite aus schon länger geplant, aus gesundheitlichen Gründen ist es jedoch erforderlich, diese nun zeitlich vorzuziehen", erklärt Teamchef Angerer in einer Pressemitteilung. "Durch diese vielen, kurzfristig notwendig gewordenen Veränderungen haben wir uns auch dazu entschieden, unser anvisiertes DTM-Projekt um ein Jahr nach hinten zu verschieben."

Das Team will 2024 mit dem Mercedes-AMG GT3 unter der Bewerberlizenz SR Motorsport unter anderem im ADAC GT Masters und bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring sowie bei weiteren Rennen auf der Nordschleife starten.

Umstrukturierung muss vorgezogen werden

"Für mich selbst geht es in den nächsten Monaten darum, mich mehr auf meine Regeneration zu konzentrieren, um schnell wieder ganz auf der Höhe zu sein", sagt er, ohne weitere Details zu nennen.

So wird das Schnitzelalm-Team umstrukturiert

Wie die neue Struktur aussieht? Der erfahrene Teammanager Günter Aberer, der schon seit 2021 beim Team ist, als man ebenfalls mit der DTM liebäugelte und mit Timo Scheider verhandelte, wird 2024 die GT3-Einsätze leiten. Der für die DTM vorgesehene Einsatzfahrer Marcel Marchewicz und Fahrerkollege Tim Neuser sollen Nachwuchstalente betreuen, die Verantwortung für die GT4-Einsätze mit dem Porsche Cayman soll Johannes Heuschmid übernehmen.

Dennoch werde Teamchef Angerer "im Hintergrund voll dabei sein und mit Rat und Tat zur Seite stehen, allerdings ist es wichtig, dass die Arbeit in der nächsten Zeit auf mehrere Schultern verteilt wird", erklärt er die Entscheidung.

Trotz der neuen Bewerberlizenz SR Motorsport bleibt der Name Schnitzelalm Racing auch weiterhin erhalten: Er bilde fortan "die zweite tragende Säule des Teams, die sich auf die Ausbildung von neuen, jungen Talenten sowie Gentleman-Fahrer konzentriert", heißt es in der Pressemitteilung. Geplant ist eine Fortsetzung des Einsatzes in der GTC-Race-Serie mit der Young-Driver-Academy.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.