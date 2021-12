Schrauben unter Druck am Hockenheimring

Der Sieg ist zum Greifen nah! Im Rahmen des Wettbewerbs von AUTO BILD und Toyota Gazoo Racing Germany winkt einem Leser eine Rennlizenz. Nach rasanter Fahraction am Nürburgring und einem Tag im Rennsimulator bei Toyota Gazoo Racing Europe steht jetzt das Finale an.

In der entscheidenden Runde drei geht es für Robert Kriesch und Max Eyck zum Hockenheimring ans zweitletzte DTM-Rennwochenende vom 1. bis zum 3. Oktober 2021. Und zwar nicht als Zuschauer, sondern als Mechaniker beim Ring Racing-Rennteam! Dort sollen sie zeigen, was als Schrauber in ihnen steckt.

"Die Jungs sollen voll mit anpacken"

Ring-Racing-Chef Uwe Kleen (Mitte) und sein Team integrierten Max und Robert von Anfang an ins Team. Foto: AUTO BILD / Harald Almonat

Nach einem Schaden im Training muss der Wasserkühler am Rot-Weißen GR Supra GT4 ausgetauscht werden. Foto: AUTO BILD / Harald Almonat

Die wird schon am Freitagmorgen in Anspruch genommen. Beim freien Training musste ein Wasserkühler des GR Supra mit der Startnummer 90 dran glauben. Während rund drei Stunden machen die Mechaniker zusammen mit Robert und Max den Rennwagen wieder flott.

Rennausfall wegen Ölverlust

Vor dem Rennen muss der Luftdruck überprüft werden. Jeder Fahrer fährt eine andere Reifenstrategie. Foto: AUTO BILD / Harald Almonat

Grund: Eine Schraube am Getriebe hat sich verabschiedet. Die anschließende Reparatur samt Spülung und Neubefüllung dauert bis tief in die Nacht. Ehrensache, dass die beiden Finalisten auch hier nach bestem Können mithelfen.

Die GR Supra-Piloten Stephane Kox und Nico Verdonck mit unseren Finalisten. Robert (rechts) darf sich über einen Lehrgang zur Rennlizenz freuen! Foto: AUTO BILD / Kräling-Foto

"Doch am Schluss muss eine Entscheidung her. Und Robert hat die Nase das entscheidende Bisschen vorn." Auf ihn wartet jetzt ein Lehrgang zur Rennlizenz am Nürburgring. Herzlichen Glückwunsch!

Mit Bildmaterial von AUTO BILD / Christian Bittmann.