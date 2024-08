Sebastien Ogier kündigt DTM-Rückkehr an: "Eines Tages Teil dieser Show sein"

Die DTM darf sich möglicherweise in absehbarer Zeit über einen Superstar des internationalen Motorsports in ihrem Starterfeld freuen. Der achtmalige Rallye-Weltmeister Sebastien Ogier hat Gefallen an der Serie gefunden und strebt ein Engagement in der DTM an.

"Eines Tages werde ich auf jeden Fall Teil dieser Show sein, denn es macht immer Spaß", sagte Ogier am Rande des DTM-Rennens auf dem Nürburgring. "Alle sind sehr eng beieinander, es gibt gute Strecken, also ist es eine gute Meisterschaft."

Für den 40-jährigen Franzosen ist die DTM kein Neuland. Bereits 2018, also noch in der Ära der Class-1-Autos, absolvierte er einen Gaststart für Mercedes auf dem Red-Bull-Ring und schlug sich dabei durchaus beachtlich.

Bereits 2014 Start im ADAC GT Masters

Auch in GT3-Fahrzeugen hat Ogier bereits Erfahrungen gesammelt. 2014 startete er zusammen mit Markus Winkelhock in einem Audi bei den Rennen des ADAC GT Masters auf dem Lausitzring und zeigte dort mit schnellen Rundenzeiten bereits, dass er auch auf der Rundstrecke über viel Talent verfügt.

Weitere Erfahrungen auf der Rundstrecke sammelte Oiger 2022 in der LMP2-Klasse der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC). Auch das Le-Mans-Hypercar von Toyota testete der Franzose bereits.

Doch statt Langstreckenrennen reizt ihn nun das kompakte Format der DTM. "Hier gibt es immer enge Rennen, es ist immer sehr intensiv", sagt Ogier. Doch nicht nur sportliche, sondern auch familiäre Gründe sprechen für ein Engagement in der DTM.

Eherfrau ist bei der DTM im Einsatz

Ogier ist seit 2014 mit der deutschen Moderatorin Andrea Kaiser verheiratet, die für den TV-Sender ProSieben als Reporterin bei den DTM-Rennen im Einsatz ist. "Dass meine Frau hier arbeitet, hilft natürlich, dass ich die Rennen oft verfolge", sagt er.

Vorerst konzentriert sich Ogier aber auf sein Engagement in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC). Dort geht er seit 2022 nur bei einzelnen Rallyes an den Start. In der laufenden Saison wird er seine Einsatzplanung aber möglicherweise überdenken müssen, denn in der WM-Wertung ist Ogier vier Rallyes vor Saisonende der bestplatzierte Toyota-Pilot, obwohl er erst sechs der bisher neun Läufe bestritten hat.

Es wird daher erwartet, dass Ogier auch bei den verbleibenden vier Läufen in Griechenland, Chile, Zentraleuropa und Japan an den Start geht. Sollte er Hyundai-Pilot Thierry Neuville in der WM-Wertung noch abfangen, würde Ogier mit seinem neunten WM-Titel zu seinem Landsmann Sebastien Loeb aufschließen.