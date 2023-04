ServusTV überträgt 2023 DTM und ADAC GT Masters: Wie das Paket aussieht

Audio-Player laden

Auch unter der Leitung des ADAC wird die DTM in Deutschland und Österreich beim TV-Sender ServusTV zu sehen sein. Das hat der ADAC in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

Der Salzburger Privatsender, der im Besitz von Red Bull steht, hat für die kommenden drei Jahre ein Rechtepaket erworben, das alle Verbreitungswege umfasst und neben der DTM auch das ADAC GT Masters und die ADAC GT4 Germany beinhaltet.

Wie das Paket aussieht? Während die DTM-Rennen in Deutschland live bei ProSieben und das ADAC GT Masters live auf Sport1 übertragen wird, ist ServusTV in Österreich offizieller TV-Partner - alle Rennen können live oder re-live angesehen werden.

Da ProSieben in Deutschland die Exklusivrechte für die Liveübertragungen im TV erworben hat, werden den Zuschauern in Deutschland bei ServusTV Deutschland die besten Szenen aus allen DTM-Rennen serviert. Die einstündigen Highlights werden am Samstag und am Sonntag kurz nach jedem Rennen im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt.

Auf der digitalen Plattform ServusTV On ist das Angebot deutlich umfangreicher: Dort gibt es neben den Rennen der DTM auch das ADAC GT Masters und die ADAC GT4 Germany. Alle Rennen der drei Serien sind dort live und kostenlos zu sehen.

Die DTM-Saison 2023 umfasst insgesamt acht Rennwochenenden, an vier Wochenenden wird auch das ADAC GT Masters im Rahmenprogramm starten. Der Saisonauftakt findet dieses Jahr am 27. und 28. Mai in Oschersleben statt.

Mit Bildmaterial von Markus Toppmöller.