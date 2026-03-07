"Spannende Gespräche": Wie geht es für Ford-Pilot Scherer nach DTM-Aus weiter?

Wie geht es mit dem Schweizer Fabio Scherer nach seinem DTM-Aus weiter? Der 26-jährige Engelberger muss sein Ford-Mustang-Cockpit bei HRT nach nur einer Saison für den 19-jährigen Youngster Finn Wiebelhaus räumen, der nach seinem ADAC-GT-Masters-Titel den Vorzug erhielt.

"Diese Saison war die DTM einfach nicht in meinen Karten - und das ist in Ordnung", schreibt Scherer in einem Statement auf Instagram. "Der Motorsport war immer schon ein Teamsport - und manchmal bedeutet das, zur Seite zu treten und Platz zu machen für das nächste Kapitel."

Scherer lässt durchblicken, dass "neue Herausforderungen" bevorstehen, und offenbart: "Ich befinde mich in spannenden Gesprächen mit Ford und HRT." Details bleibt er schuldig, dafür gibt er sich kämpferisch: "Gleiches Mindset, neue Ziele."

Ford-Team HRT will "in anderen Berteichen" mit Scherer arbeiten

Fakt ist, dass sich Scherer lange Zeit Hoffnungen auf das DTM-Cockpit an der Seite von Ford-Werksfahrer Arjun Maini gemacht hatte und neben Wiebelhaus der einzige realistische Kandidat war. Noch im Januar meinte er, dass er daran arbeite, "es sind aber noch nicht alle Puzzleteile zusammen".

Dann folgte die Absage, obwohl Scherer, der 2025 ohne GT3-Erfahrung zum Team gestoßen war, in seiner zweiten DTM-Saison von der gewonnenen Erfahrung profitieren hätte können.

Entsprechend schwierig ist es jetzt, noch freie Cockpits zu finden. Doch auch HRT-Teamchef Ulrich Fritz, der die DTM-Entscheidung gegen Scherer mit dem "Gesamtkonstrukt" argumentiert, kündigte an: "Ich gehe davon aus, dass wir in anderen Bereichen weiter mit Fabio zusammenarbeiten."

Wie könnte Scherers Programm in der Saison 2026 aussehen?

Worauf der HRT-Teamchef anspielt? Das lässt er offen, doch HRT hat in der Langstreckenserie der GT-World-Challenge Europe (GTWCE) bisher nur für das Silber-Cup-Auto, in dem Wiebelhaus startet, alle Fahrer bekanntgegeben. Beim Pro-Auto mit der Startnummer 64 wurde bisher nur Maini als Fahrer kommuniziert, die verbleibenden zwei Fahrerplätze sind noch offen.

Scherer wäre dafür ein naheliegender Kandidat. Abgesehen davon könnte es auch beim neuen Werksprogramm in der Intercontinental GT-Challenge (IGTC) noch Fahrerplätze geben. Und auch für das 24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife wurden vom Ford-Team, das dieses Jahr mit einer Bundeswehr-Folierung startet, noch keine Piloten präsentiert.

Im Vorjahr setzte das Team gleich drei Mustang GT3 ein. Außerdem hat Scherer sein Talent auf der Nürburgring-Nordschleife bereits im Vorjahr bewiesen: Der Schweizer war zwar beim 24-Stunden-Rennen nicht Teil des Aufgebots und machte erst im Sommer das "Permit", stellte aber im Oktober im HRT-Mustang in 7:48,717 einen neuen NLS-Rundenrekord auf der vielleicht herausforderndsten Rennstrecke der Welt auf.

Gibt es sogar eine Hypercar-Chance bei Ford?

Scherer erwähnt aber nicht nur Gespräche mit HRT, sondern auch mit Ford. Das muss nichts bedeuten, denn HRT agiert teilweise als Werksteam für den US-Hersteller. Scherer, der nicht zum Ford-Kader zählt, wäre aber auch ein potenzieller Anwärter für einen Platz im Hypercar-Programm, mit dem Ford 2027 in die Langstrecken-WM WEC einsteigt.

Von 2021 bis 2024 startete er in der LMP2-Klasse der WEC - und holte 2023 trotz gebrochenem Fuß den Klassensieg bei den 24 Stunden von Le Mans. Fords LMDh-Bolide basiert wie die ihm sehr vertrauten LMP2-Fahrzeuge auf einem Oreca-Chassis, Testfahrten sind laut Informationen von Motorsport-Total.com ab Mitte des Jahres geplant.

Und auch im Hypercar-Fahrerkader gäbe es noch Platz, denn bisher wurden nur Ex-DTM-Champion Mike Rockenfeller, Sebastian Priaulx und Ex-Formel-1-Pilot Logan Sergeant präsentiert.