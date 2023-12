SSR-Team präsentiert Fahrer: Thiim gibt 2024 DTM-Comeback im Lamborghini!

Große Überraschung bei SSR Performance: Wie das Lamborghini-Team aus München offiziell bestätigt hat, wird Nicki Thiim 2024 in der DTM Teamkollege von Mirko Bortolotti. Und das nur zwei Tage, nachdem der 34-jährige Däne von Aston Martin mit einem mehrjährigen Vertrag als Werksfahrer bestätigt wurde.

"Mit Bortolotti und Thiim können wir in der DTM ganz vorn mitmischen", freut sich Teambesitzer Stefan Schlund über sein starkes Profiduo für die Saison 2024. "Wir möchten in der neuen Saison um den Titel kämpfen und die Teammeisterschaft gewinnen."

Der 34-jährige Sohn von DTM-Legende Kurt Thiim gibt somit ein Comeback in der Traditionsserie, denn er war bereits 2022 im T3-Lamborghini am Start. Wie 2024 erhielt Thiim schon damals als Aston-Martin-Werksfahrer eine Freigabe, um seine DTM-Träume zu verwirklichen.

Nach Aston-Martin-Bemühungen: Thiim erhält Freigabe

Das Engagement wurde vor zwei Jahren allerdings nach zwei enttäuschenden Wochenenden vorzeitig beendet. Bemühungen, ihn danach mit einem Aston Martin in die DTM zu bringen, scheiterten. Diese gab es übrigens auch für die Saison 2024, aber die Pläne, unter anderem mit dem bayrischen Allied-Team oder auch zuletzt mit dem belgischen Comtoyou-Rennstall ein Paket zu schnüren, konnten erneut nicht finalisiert werden.

Dadurch dürfte Manager Dennis Rostek die Strategie geändert haben - und setzte auf das starke Lamborghini-Team SSR Performance, mit dem Bortolotti im Vorjahr Vizemeister wurde, um seinen Schützling bei einem titelfähigen Rennstall unterzubringen.

SSR-Performance-Team 2024 mit zwei Alphatieren

Thiim, der bereits in Le Mans siegte und zweimal die GTE-Pro-Wertung in der Langstrecken-WM WEC für sich entschied, ersetzt nun den im Vorjahr nach seinem Auftaktsieg in Oschersleben glücklosen Lamborghini-Werksfahrer Franck Perera. Die Konstellation sorgt für große Spannung, denn mit Thiim und dem 33-jährigen Lamborghini-Werksfahrer Bortolotti hat SSR nun zwei Alphatiere an Bord.

Nicki Thiim startet 2024 bei SSR Performance in sein zweites Abenteuer Foto: Motorsport Images

WEC-Einsatz erleichtert Bortolottis Doppelprogramm

Der Verbleib von Bortolotti, der im Vorjahr drei Siege einfuhr, war nach Saisonende unsicher gewesen, da sich dieser 2024 nach den zahlreichen Testfahrten auf die Rennpremiere des neuen LMDh-Boliden von Lamborghini konzentrieren soll.

Da der in Wien lebende Italiener aber für das acht Wochenenden umfassende Prototypenprogramm in der WEC bestätigt wurde und nicht in der US-amerikanischen IMSA-Sportscar-Championship an den Start geht, die elf Rennwochenenden austrägt, hat er mehr Kapazitäten frei für die DTM.

2024 wird Bortolotti, der 2022 noch für das Grasser-Team fuhr, also einen dritten Anlauf auf den DTM-Titel starten. Er gilt als stärkster Pilot im Lamborghini Huracan GT3. Man darf also gespannt sein, wie sich Thiim, der den Boliden von seinen T3-Einsätzen und vom Abt-Einsatz auf der Nürburgring-Nordschleife im Vorjahr kennt, an seiner Seite schlägt.

Mit Bildmaterial von SSR Performance.