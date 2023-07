Staraufgebot bei DTM Classic 2023 am Norisring: Ludwig, Danner & Co. starten

Seit vier Jahrzehnten gastiert die DTM inzwischen auf dem Norisring. Daher darf auch dieses Wochenende die DTM Classic beim Saison-Highlight in Nürnberg nicht fehlen: Beim ersten Gastspiel der historischen Tourenwagen im Rahmen der vom ADAC ausgerichteten DTM dürfen sich die Fans bei neuem Konzept auf ein Feld von fast 30 historischen Boliden aus 24 Jahren DTM-Geschichte freuen.

Bei den zwei Rennen, die von der Rennserie Tourenwagen-Legenden durchgeführt werden, sind nicht nur tolle Fahrzeuge, sondern auch zahlreiche Hochkaräter am Start: Roland Asch, Christian Danner, Harald Grohs, Marc Hessel, Klaus Ludwig, Stefan Mücke, Gerhard Müller und Volker Strycek sind Teil der vorläufigen Starterliste.

"Ich habe viele unvergessliche Momente am Norisring erlebt", erinnert sich Legende Altfrid Heger. "Da war zum Beispiel das Jahr 1988, als ich im Linder-BMW M3 vom letzten Startplatz aus auf Rang fünf gefahren bin. Oder 1991, als ich von der Pole aus gestartet, von einem gewissen Michael Schumacher abgeräumt wurde. Das war damals eine sehr wilde Zeit, ohne Servolenkung, ABS und mit Handschaltung."

Älteste Boliden aus dem Jahr 1987

Aber auch abseits der Rennstrecke habe es am Norisring "viele schöne Geschichten" gegeben, erinnert sich Heger. "Zum Beispiel die tollen Partys am Dutzendteich, eine Pokalübergabe mit dem damaligen bayrischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß oder besagtes Rennen 1991, als ich Michael Schumacher buchstäblich am Kragen hatte. Das sind einmalige Erinnerungen. Und ich freue mich schon sehr, dass in diesem Jahr wieder ein paar dazukommen."

Die gefeierten Stars der Serie sind jedoch nicht nur die Protagonisten, auch die Boliden selbst werden bei den Fans rund um die einzigartige Steintribüne für Verzückung sorgen. Die unterschiedlichen Modelle von AMG-Mercedes, Audi, BMW, Ford, Mercedes und Opel verfügen teils über eine bewegte und erfolgreiche Vergangenheit.

Die beiden ältesten Fahrzeuge im Feld sind die beiden BMW M3 E30, Baujahr 1987, von dem zweifachen TWL-Champion Hans Robert Holzer und Gerd Grundmann.

Auch DTM-Audi aus dem Jahr 2007 am Start

Das modernste Fahrzeug ist ein Audi A4 DTM aus dem Jahr 2007, den Stefan Rupp an den Start bringt. Der Audi von damals ist ein echter Siegertyp, mit dem der Schwede Mattias Ekström vor 16 Jahren den DTM-Titel holte. Auf dem Norisring hatte Ekström damals allerdings das Nachsehen: Er musste sich auf dem 2,3 Kilometer kurzen Kurs den damaligen HWA-Piloten Bruno Spengler und Bernd Schneider geschlagen geben.

Der Opel Calibra aus dem Jahr 1996 zählt zu den Publikumslieblingen Foto: ADAC

Familiäre Gesellschaft bekommt währenddessen Lokalmatador Nico Wittmann aus Fürth, der im Project-1-BMW einen weiteren Heimsieg anpeilt: Denn sein Bruder Nico Wittmann nimmt mit einem BMW M3 E30 DTM von 1989 an der DTM Classic teil.

Die DTM Classic absolviert am Freitag ein 30-minütiges Freies Training, ehe das Qualifying über 20 Minuten über die Startplätze für Rennen eins entscheiden. Rennen zwei wird gemäß dem Zieleinlauf von Rennen eins gestartet. Beide Heats führen über die Distanz von je 30 Minuten.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.