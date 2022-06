Stuck, Spengler, Prinz "Poldi": Starkes Aufgebot bei DTM Classic am Norisring

Audio-Player laden

Der Norisring in Nürnberg erlebt am kommenden Wochenende eine Gala der einzigartigen Geschichte der DTM: Sieben frühere DTM-Helden und 24 klassische Tourenwagen aus der Epoche zwischen 1984 und 2007 treffen beim zweiten Auftritt des DTM Classic Cup aufeinander - und Rallye-Legende Walter Röhrl gesellt sich am Sonntag als interessierter Beobachter hinzu.

Im Fokus steht vor allem Leopold Prinz von Bayern: Der Ur-Ur-Urenkel von König Ludwig I. wird im BMW trotz seiner 79 Jahre - er feierte vor wenigen Tagen Geburtstag - beherzt Gas geben. Zudem trifft "Poldi" am Norisring auf seinen "alten Spezl" Hans-Joachim Stuck, der schon im Vorjahr mit seinem ehemaligen DTM-Meisterauto Audi V8 von Anton Werner rund um die Steintribüne aufgeigte.

Bereits beim Premierenrennen der DTM 1984 im belgischen Zolder war Leopold Prinz von Bayern am Start, ebenso bestritt er die DTM-Saisons 1988 bis 1992. Für den adeligen Bayern hatte der Norisring schon immer eine besondere Bedeutung.

Walter Röhrl hat sich für Sonntag angekündigt

Dort startete er auch schon im BMW M1 sowie im Porsche 956, mit dem er 1984 bei den 24 Stunden von Le Mans als Vierter einen seiner größten Erfolge feierte. Im DTM-Classic-Cup teilt sich "Poldi", wie er nicht nur im Fahrerlager volksnah genannt wird, das Cockpit des passend mit bayerischen Rauten gebrandeten Donner & Reuschel-BMW 320i von 2.0 Automotive mit seinem Freund Marc Hessel, dem DTM-Dritten von 1987.

Neben der DTM und der DTM-Trophy ist die DTM Classic ein weiteres Highlight für die Zuschauer: 24 klassische Tourenwagen mit insgesamt 28 Fahrern aus sieben Nationen, jeder mit einer eigenen Geschichte. Im Fahrerlager können die faszinierenden Autos hautnah bewundert werden. Auch die legendären Fahrer sind dort anzutreffen.

Am Sonntag wird sogar Rallye-Legende und Ex-DTM-Pilot Walter Röhrl vor Ort sein und unter anderem auf den BMW 2002 Turbo von Schnitzer Classic treffen, mit dem er 1977 bei den "200 Meilen von Nürnberg" am Start war.

Auf diese Boliden dürfen sich die Fans freuen

Zu den heimlichen Stars im Starterfeld zählen der bullige Ford Mustang, mit dem einst Gerd Ruch die DTM-Fans verzückte, der infernalisch-hochdrehende Opel Calibra V6 4x4, mit dem die Rüsselsheimer 1996 sogar einen Fünffach-Triumph am Norisring feierten, und das Opel Astra V8 Coupe von Klaus Hoffmann und Tim Schrick, mit dem Joachim Winkelhock 2000 am Norisring die Poleposition eroberte und der daraufhin mit spektakulären Flügeltüren ausgestattet wurde.

Der Mustang, von Besitzer Guido Momm für das Norisring-Spektakel extra ausgeliehen, und der Calibra werden beide von vom Mücke-Team eingesetzt und in den beiden Rennen abwechselnd von Ex-DTM-Pilot Stefan Mücke und Ronny Scheer pilotiert.

Mit insgesamt 14 BMW haben die Münchner einen besonders großen Auftritt an der Noris. BMW Classic schickt dafür sogar "Mr. Norisring" Bruno Spengler in die Franken-Metropole, wo der ehemalige DTM-Champion und mit fünf DTM-Siegen Norisring-Rekordhalter den BMW 320i des ehemaligen DTM-Fahrers Johnny Cecotto steuern wird. Damit traut sich der Kanadier sogar einen Podiumsplatz zu.

Auch Kris Nissen und Wittmann-Familienteam am Start

Mit seinem ehemaligen BMW M3 aus vergangenen Schnitzer-Tagen kehrt der Däne Kris Nissen zum Norisring zurück, wo er 1994 im Alfa Romeo 155 V6 Ti aus dem Team des Nürnbergers Horst Schübel in der DTM triumphierte. Der ehemalige DTM-Vizemeister Olaf Manthey startet zusammen mit Peter Schumann in einem BMW 635 CSi.

Vater Herbert und Bruder Nico Wittmann folgen im BMW M3 den Spuren von Marco Wittmann, dem mit zwei DTM-Titel erfolgreichsten Familienmitglied, der im neuen BMW M4 GT3 von Walkenhorst in der DTM vor heimischer Kulisse kräftig punkten will. Die beiden Rennen zum DTM-Classic-Cup werden am Samstag um 16:55 Uhr und am Sonntag um 16:15 Uhr gestartet.

DTM Classic Cup 2022: Starterliste Norisring (Stand: 29.06.2022)

#2 Ronny Scheer (GER)/Stefan Mücke (GER) Opel Calibra 2.5 V6 4x4

#3 Kris Nissen (DEN) BMW E30 M3

#6 Peter Schumann (GER)/Olaf Manthey (GER) BMW 635 CSi

#7 Bruno Spengler (CAN) BMW E36

#10 Rene Ruch (SUI) BMW E30 M3

#19 Klaus Hoffmann (GER)/Tim Schrick (GER) Opel Astra V8 Coupé

#20 Leopold Prinz von Bayern (GER)/Marc Hessel (GER) BMW E30

#22 Ronny Scheer (GER)/Stefan Mücke (GER) Ford Mustang 5.0 GT

#23 Moritz Horn (GER) Alpina E30 M3

#24 Willy Salzgeber (AUT) Audi A4

#31 Christian Küberl (AUT) BMW E30 M3

#36 Mark Verhaegh (NED) BMW E30 M3

#40 Markus Reich (AUT) Audi A4

#44 Hans-Joachim Stuck (GER) Audi V8

#50 Thorsten Horn (GER) BMW E30 325i

#57 Andy Chan (USA) BMW E30 M3

#60 Max Huber (GER) Ford Mondeo

#75 Albrecht Kamenzin (GER) BMW E30 325i

#77 Andre Nösse (GER) BMW E30

#85 Gerhard Füller (GER) Opel Vectra

#88 Peter Zimmermann (GER) BMW E30 325i

#99 Thomas Wandel (GER) Audi 200 quattro

#111 Herbert Wittmann (GER)/Nico Wittmann (GER) BMW E30 M3

#444 Anton Werner (GER) Audi 200

