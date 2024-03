Timo Glock gibt Breitensport-Comeback - und animiert Timo Scheiders Sohn!

Im Rennen um das DTM-Cockpit beim McLaren-Team Dörr Motorsport hatte Timo Glock das Nachsehen. Dafür gibt der 41-jährige Ex-Formel-1-Pilot jetzt ein Comeback im DMV-BMW-318ti-Cup, in dem er bereits 2023 für Furore sorgte. Glock wird beim Saisonauftakt des Breitensport-Markenpokals in Hockenheim von 22. bis 24. März erneut als Gastfahrer für Cuntz Motorsport in einem nur 140 PS starken Cup-Auto antreten.

"Du musst für jedes Hundertstel und Tausendstel kämpfen bis zum verrückt werden", weiß Glock aus dem Vorjahr, wie groß die Herausforderung gerade wegen der geringen Leistung ist. "Jeder Schaltvorgang, jede Drehzahl muss sitzen. Das ist Rennsport in seiner reinsten Form."

Glocks Enthusiasmus für den Breitensport war schon im Vorjahr in Hockenheim spürbar, denn der langjährige BMW-Werksfahrer, der in der DTM in 146 Rennen fünfmal siegte, zeigte im Fahrerlager keinerlei Berührungsängste und genoss die bodenständige Atmosphäre. Und er dürfte auch seinen Kumpel Timo Scheider mitgerissen haben.

Timo Scheiders Sohn bestreitet komplette Saison

Denn das Cuntz-Team aus Speyer, das im Vorjahr auch den Meister stellte, sorgt beim Saisonauftakt neben Glocks Comeback für eine weitere Überraschung: Loris Scheider, 20-jähriger Sohn des zweimaligen DTM-Champions, wir ebenfalls an den Start gehen.

Laut Informationen von Motorsport-Total.com dürfte tatsächlich Glocks überraschender Einsatz im Vorjahr - und die begeisterten Erzählungen an seinen langjährigen DTM-Weggefährten, mit dem er gut befreundet ist - Auslöser dafür gewesen sein, dass Scheiders Sohn nun die komplette Saison bestreitet.

Loris Scheider wird nach dem Saisonauftakt übrigens das neu aufgebaute Fahrzeug von Timo Glock übernehmen - und durfte bereits am vergangenen Samstag in Hockenheim testen.

Glock gleichzeitig als Formel-1-Experte im Einsatz

Glock selbst testete den BMW 318ti, der über kein Sperrdifferenzial verfügt und daher ähnlich wie ein Leihkart eine besonders runde Fahrweise verlangt, schon vor zwei Wochen auf seinem Lieblingskurs in Baden-Württemberg. Möglicherweise gibt es am Donnerstag vor dem Rennwochenende für ihn noch eine letzte Testgelegenheit in Hockenheim.

Wie viel Glock der Einsatz bedeutet, beweist auch die Tatsache, dass der ehemalige Formel-1-Pilot von Toyota am Hockenheim-Rennwochenende eigentlich als TV-Experte für das Formel-1-Wochenende in Australien bei Sky im Einsatz ist. Da das Melbourne-Rennen um 5 Uhr morgens gestartet wird, lässt sich das zwar vereinbaren - mit viel Schlaf darf Glock aber nicht rechnen.

"Nachts noch in München bei Sky Sport Formel 1 die F1 aus Melbourne am kommentieren, dann per Shuttle an den Hockenheimring - das wird 'ne Gaudi", scherzt Glock auf Instagram.

Einsatz für Glock eine "Herzensangelegenheit"

"Es ist eine Herzensangelegenheit, die unsere Passion für den Rennsport widerspiegelt", sagt Glock. "Beim Heimrennen in Hockenheim kommen nicht nur die Fans auf ihre Kosten, sondern auch Freunde und Familie, die in diesem besonderen Ambiente zusammenkommen."

Aber auch das Team freut sich über das Wiedersehen mit Glock, der im Vorjahr großen Einsatz zeigte - und die Plätze zwei und sechs (wegen Taktikpechs) belegte. "Die Tatsache, dass wir einen Rennfahrer von Timos Kaliber in unserem Team haben, erfüllt uns mit großem Stolz und Optimismus", so Patrick Schleich, der beim Autohaus Cuntz für das Marketing zuständig ist.

"Nachdem er letztes Jahr bereits einen Podiumsplatz für uns errungen hat, blicken wir mit großer Vorfreude auf das bevorstehende Rennen. Wir laden alle ein, dieses Spektakel mit uns zu erleben - Rennsport, der berührt, begeistert und unmittelbar erfahrbar ist."

Mit Bildmaterial von Cuntz Motorsport.