Tomczyk nach Abt-Platztausch ratlos: Wieso bekam Preining nur Verwarnung?

Das Duell zwischen den Abt-Audi-Piloten und Sieger Thomas Preining sorgte beim DTM-Sonntagsrennen in der Lausitz für ein großes Spektakel (Rennbericht). Doch nach der Siegerehrung kam es zur Diskussion zwischen Martin Tomczyk und Renndirektor Sven Stoppe: Der Abt-Sportdirektor verstand nicht, warum sein Pilot Ricardo Feller für die Kollision mit Teamkollege Kelvin van der Linde härter bestraft wurde als Sieger Preining für die Aktion gegen den Südafrikaner.

"Thomas hat ihm am Kurvenausgang keinen Platz gelassen", sagt Tomczyk über Preinings Überholmanöver gegen van der Linde um die Führung, bei dem der Abt-Fahrer ins Kies musste. Der Österreicher wurde dafür von der Rennleitung verwarnt. "Daher war klar, dass das nicht sauber war", so Tomczyk.

Doch als sich kurz danach Feller ebenfalls an van der Linde vorbeipresste und es zur Berührung kam, griff Renndirektor Sven Stoppe härter durch: Er forderte den Schweizer auf, die Position wieder zurückzugeben. Eine Strafe, die automatisch eine Verwarnung mit sich bringt.

Tomczyk: "Das war eine Doppelbestrafung!"

"Ich weiß, was meine Fahrer machen und dass sie auch fair sind", so Tomczyk. "Und wenn es da mal zu einer Berührung kommt, dann habe ich keinen Schmerz, weil ich kann mich auf meine Fahrer verlassen. Ricardo hat aber eine Verwarnung bekommen und musste die Position wechseln. Preining hat nur eine Verwarnung bekommen und musste die Position nicht zurückgeben. Das war also eine Doppelbestrafung."

Vor allem mit dem von Stoppe angeordneten Platztausch war Tomczyk gar nicht glücklich. "Wir mussten die Plätze tauschen, was ich nicht gebraucht hätte, weil das habe ich intern geregelt", sagt er. "Da hätte ich mir gewünscht, dass er die andere Situation vielleicht auch angeschaut hätte."

Direkt nach dem Rennen sei aber zu wenig Zeit gewesen, die Angelegenheit mit Stoppe zu klären, den Tomczyk an sich sehr schätzt. "Vielleicht war in dem Fall der Winkel ausschlaggebend, dass er das nicht ordentlich gesehen hat. Ich habe mit ihm gesprochen, aber das ist immer Auslegungssache. Im Endeffekt ist es wie es ist, aber ich hätte mir gewünscht, dass das gleichwertig beurteilt worden wäre."

Warum Preinings Manöver weniger hart bestraft wurde

Wieso Stoppe Preining weniger hart bestrafte als Feller? Laut Informationen von Motorsport-Total.com war der Renndirektor der Ansicht, dass Preinings Manöver gegen van der Linde im Grunde bereits abgeschlossen war, als er ihn von der Strecke drückte. Bei Feller sah er es hingegen so, dass die Berührung den Positionsgewinn gegen den Abt-Teamkollegen überhaupt erst ermöglichte.

Kelvin van der Linde, dessen Reifen nach dem Stopp noch nicht auf Betriebstemperatur waren, sah Preinings Aktion gegen ihn relativ gelassen. "Ein bisschen mehr Platz am Ausgang hätte er mir lassen können, aber andersrum hätte ich das genauso gemacht", sagt der Südafrikaner im Gespräch mit Motorsport-Total.com.

Tomczyk: "Preinings Überholmanöver gegen Ricardo war mega"

Wie Preining das entscheidende Überholmanöver erlebte? "Ich wusste auch, dass es nicht einfach sein würde, ihn zu überholen. Das war es auch nicht. Ich habe es aber hinbekommen - und nur das zählt." Der Österreicher hält nun bei zwei Verwarnungen, weil er davor auch für einen Spurwechsel auf der Bremse gegen Feller belangt wurde. Bei drei Verwarnungen kassiert man in der DTM eine Rückversetzung in der Startaufstellung um fünf Plätze.

Generell nimmt Tomczyk die Abt-Niederlage gegen Preining sportlich, zumal Kelvin van der Linde nach dem Sieg und Platz zwei in der Lausitz nun die Gesamtwertung anführt. "Preinings Überholmanöver gegen Ricardo in Kurve 8 war mega", spricht er dem Champion ein Kompliment aus. "Er hat sich zweimal die Position gegen meine Piloten zurückerkämpft. Er hat schon verdient gewonnen."

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.