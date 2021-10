Toyota-Leseraktion: Jetzt beginnt die Renn-Action!

AUTO BILD und Toyota Gazoo Racing bringen einen Leser in Richtung Poleposition. Aus hunderten Bewerbern wurden vier ausgewählt, die um einen Lehrgang zur Rennlizenz antreten. Ina Schindelmann, Robert Kriesch, Max Eyck und Adrian Lemmler.

Phase eins: Heißer Einstieg am Limit. Auf dem Fahrsicherheitszentrum FSZN am Nürburgring wartete Christian Menzel. Der Profi-Rennfahrer ist Coach am FSZN und führte die vier Teilnehmer heute ans fahrerische Limit. Mit vier Toyota GR Supra zwischen 258 und 340 PS und zwei 261 PS starken Toyota GR Yaris sollten sie in vier Challenges zeigen, was in ihnen steckt.

Am Ende des Tages würden schließlich nur drei von ihnen in die nächste Runde kommen. Die Vorkenntnisse waren dabei nicht entscheidend. Wichtiger waren Herangehensweise, Umsetzung von Tipps und vor allem die persönliche Lernkurve.

Challenge 1: Reaktionsvermögen und Driften

Auf der Rüttelplatte wird das Heck weggezogen. Dann heißt es: Auto einfangen und der Fontäne ausweichen. Foto: AUTO BILD / Christian Bittmann

Menzel schaute sich alles genau an. Wie sitzen die Teilnehmer im Auto? Wer fährt ruhig, wer direkt am Limit? Wie schnell reagieren sie auf ein ausbrechendes Heck? Mit Tipps vom Profi konnte sich jeder verbessern. Danach ging es ans Driften auf nasser Kreisbahn. Das Ziel: Wer schafft die meisten Runden?

Was einfach klingt, ist auch auf rutschigem Untergrund mehr als knifflig. Es gilt, die richtige Balance aus konstantem Gaseinsatz und Lenkbewegungen zu finden. Menzel gab per Funkgerät immer wieder Tipps und erkannte genau, wer sie wie gut umsetzt. Dabei wurde der Ton auch mal etwas forscher. "Ich will schauen, wie die Fahrer unter Stress reagieren und mit Kritik umgehen können", sagte der Rennfahrer.

Challenge 2: Fitness und Fahrpräzision

Die Fitness-Challenge forderte zwei Sprints. Dazu musste der GR Yaris millimetergenau einpegarkt werden. Foto: AUTO BILD / Christian Bittmann

Challenge 3: Zeitfahren

Beim Zeitfahren kamen die Teilnehmer bis auf 1,5 Sekunden an die Zeit vom Profi-Rennfahrer heran. Foto: AUTO BILD / Christian Bittmann

Challenge 4: Cool bleiben!

Christian Menzel jagte im GR Supra mit jedem Teilnehmer einmal über das Fahrsicherheitszentrum. Foto: AUTO BILD / Christian Bittmann

Als nächstes geht's in den Rennsimulator

Robert Kriesch, Ina Schindelmann, Christian Menzel, Max Eyck und Adrian Lemmler (v.l.) vor GR Yaris und GR Supra. Foto: AUTO BILD / Christian Bittmann

Mit Bildmaterial von AUTO BILD / Christian Bittmann.