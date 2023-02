Trotz WEC-Überschneidungen in der DTM: Fährt Bortolotti für SSR alle Rennen?

Audio-Player laden

Die DTM-Bestätigung von Mirko Bortolotti beim neuen Lamborghini-Team SSR Performance war eine faustdicke Überraschung. Nicht nur, weil der italienische Lamborghini-Werksfahrer 2022 in der DTM wie in den Jahren davor noch für das Grasser-Team fuhr, sondern auch wegen Bortolottis WEC-Überschneidungen.

Denn der 33-Jährige wurde im Januar von Prema für die Langstrecken-WM als LMP2-Pilot bekanntgegeben - und zwar für "alle Rennen", wie ein Sprecher des Teams damals gegenüber 'Motorsport-Total.com' klarstellte.

Der WEC-Kalender weist dieses Jahr allerdings zwei Überschneidungen mit der DTM auf: Am Norisring-Wochenende der DTM von 7. bis 9. Juli gastiert man in Monza, beim Sachsenring-Comeback von 8. bis 10. September in Fuji in Japan.

Teamboss Schlund: "Alle Fahrer fahren bei uns alle Rennen"

Akzeptiert das SSR-Performance-Team von Stefan Schlund also, dass Topfahrer Bortolotti an zwei Wochenenden fehlt? "Alle Fahrer, die wir verkündet haben, fahren bei uns alle Rennen", antwortet der Teambesitzer auf Nachfrage von 'Motorsport-Total.com'.

Demnach muss sich das Prema-Team für Monza und Fuji also doch noch um einen Ersatz für Bortolotti umsehen.

Alles andere würde auch wenig Sinn ergeben, denn Bortolotti steht bei Lamborghini unter Vertrag. Und das LMP2-Engagement bei Prema im Oreca-Boliden in der WEC dient vor allem dem Zweck, dass sich der in Wien lebende Rennfahrer auf das von Iron Lynx umgesetzte LMDh-Projekt des italienischen Herstellers vorbereiten kann.

Abmachung zwischen SSR und Lamborghini

In der auch aus Marketingsicht interessanten DTM geht es hingegen auch für Lamborghini um Prestige und den Titelgewinn - und Bortolotti ist diesbezüglich im Lager der Italiener das vielleicht heißeste Eisen im Feuer.

Abgesehen davon gibt es laut Informationen von 'Motorsport-Total.com' auch eine Abmachung zwischen SSR Performance und Lamborghini, dass die Werksfahrer für die komplette Saison zur Verfügung stehen. Was keine Überraschung ist, wenn man bedenkt, welch großen Aufwand die Mannschaft von Teamchef Mario Schuhbauer für das DTM-Projekt betreibt.

Hoher Anspruch bei SSR Performance

Als möglicherweise einziges Team in der DTM setzt SSR dieses Jahr gleich drei Fahrzeuge ein, zudem hat man mit Bortolotti und dem Franzosen Franck Perera gleich zwei Werksfahrer unter Vertrag, was die Finanzierung nicht gerade erleichtert.

Bortolotti wurde 2022 Vierter in der DTM-Wertung und hat noch eine Rechnung offen Foto: Gruppe C Photography

"Der Kooperationsvertrag mit der Sportwagenmarke macht uns zum Referenzteam der Automobili Lamborghini Squadra Corse in der höchsten GT3-Klasse", heißt es da, was übrigens keine besonders gute Nachricht für das bisherige Lamborghini-Topteam Grasser ist.

Auch Prema gehört zur Lamborghini-Familie

Aber wie löst man nun die Situation mit dem Prema-Team? Das sollte kein großes Problem darstellen, denn das vor allem im Formelsport präsente Team ging 2021 eine Fusion mit den italienischen Landsleuten von Iron Lynx rund um Ex-Rennfahrer Andrea Piccini ein.

Und damit mit der Truppe, die seit dem Markenwechsel von Ferrari zu Lamborghini Ende des Vorjahres vor allem durch die Zusammenarbeit beim LMDh-Programm eng mit dem Hersteller aus Sant'Agata Bolognese verbunden ist. In solchen Fällen findet man normalerweise Lösungen, mit denen beide Partner gut leben können.

Mit Bildmaterial von SSR Performance.