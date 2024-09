"Unnötig und unsportlich": Preining wirft Kelvin van der Linde "Bremstests" vor!

Heftige Vorwürfe von "Grello"-Titelverteidiger Thomas Preining gegen Abt-Audi-Titelkandidat Kelvin van der Linde nach dem beinharten Zweikampf auf dem Sachsenring (Rennbericht Samstagsrennen). Er sei zwar für "hartes Racing", aber "wenn man auf der Geraden bremst, dass der Hintermann einem fast reinfährt - drei, vier Mal - hört für mich der Spaß auf", ärgert sich Preining bei ran.de über den 28-Jährigen - und spricht sogar von "Bremstests".

Zur Einordnung: Ein sogenannter Braketest, wie ihn Preining seinem Rivalen vorwirft, gilt im Motorsport als eines der übelsten Vergehen. Wenn der Vordermann mit einem Verfolger im Heck auf der Geraden in die Eisen steigt, hat dieser keine Chance zu reagieren.

"Das ist kein Vorwurf, das ist ein Fakt", bleibt Preining auch drei Stunden nach dem Rennen im Gespräch mit Motorsport-Total.com bei seiner Anschuldigung. Dass van der Linde "auf den Geraden plötzlich langsam fährt", würden auch die eigenen Aufnahmen belegen.

"Wollte mich zwingen, dass ich nach außen gehe"

Wann der Südafrikaner auf diese Strategie gesetzt habe? "Nur wenn er Fehler gemacht hat", konkretisiert Preining. "Wenn ich nicht ganz knapp dran war, hat er es nicht gebraucht. Und so hat er es gemacht, um mich zu zwingen, dass ich nach außen gehe, damit ich keine Chance habe zu überholen."

Ein Verhalten, das dem am Ende Sechstplatzierten sauer aufstößt: "Höchst unnötig und unsportlich!" Der Abt-Audi-Pilot habe zwar nicht auf der Geraden gebremst, sei aber vom Gas gegangen, was einen ähnlichen Effekt habe: "Wenn du zuerst null km/h Geschwindigkeitsüberschuss hast und dann - keine Ahnung - zehn, 20 km/h, dann ist das für mich relativ eindeutig."

Kelvin van der Linde: "Glaube nicht, dass es Breaktest war"

Aber was sagt Kelvin van der Linde, der am Ende enttäuschter Achter wurde, zum Vorwurf Preinings? "Er war verdammt schnell auf den Geraden und hat in Turn 1 immer einen 'Divebomb' versucht. Also bin ich am Ausgang der letzte Kurve vom Gas gegangen, damit er links rüberzieht", erklärt der Abt-Audi-Pilot.

"Ich glaube nicht, dass es ein Breaktest war, eher strategisch, um mich quasi aufzustellen für Turn 1, dass er außen rum fährt", kann er die harten Worte Preinings nicht ganz nachvollziehen. "Er kann ja entscheiden, wo er lang fährt, da muss er nicht hinterherfahren. Also er ist auf Vollgas geblieben und hat mich die ganze Gerade lang geschoben. Er darf auch links vorbeifahren."

Wieso Kelvin van der Linde verwarnt wurde

Van der Linde kassierte auch seine zweite Verwarnung der Saison, als er sich nach einem Angriff Preinings in der 23. Runde auf der Innenbahn der ersten Kurve erfolgreich wehrte. "Ich war kurz in der Wiese und habe mich dann zurückgekämpft. Kann man so oder so sehen", will sich der Südafrikaner nicht klar festlegen.

Preining sieht auch diese Aktion anders. "Er hat einfach nicht eingelenkt in Turn 2", sagt der Vorjahres-Champion. "Ich war neben ihm und er ist mit mir geradeaus gefahren, Richtung Mauer. Das ist natürlich auch schwach." Auch die Rennleitung sah die Schuld beim Abt-Audi-Piloten, weil dieser Preining in der zweiten Kurve auf den schmutzigen Teil der Strecke gedrängt habe.

Wie Preining den Zweikampf für sich entschied

Dennoch setzte sich am Ende Preining in der 34. Runde durch, als er nach Start-Ziel zuerst außen antäuschte und dann in einer sehenswerten Aktion mit leichter Berührung innen vorbeiging. "Es war eigentlich ein relativ einfaches Manöver, weil er auf der Geraden wieder langsam gemacht hat", beschreibt Preining die Situation. "Ich bin einfach vorbeigefahren."

Warum die Rennleitung nicht aktiv wurde? Wie Motorsport-Total.com erfahren hat, gab es nach dem Rennen keinerlei Beschwerde des Manthey-EMA-Teams, die Manöver von van der Linde durch die Sportkommissare unter die Lupe zu nehmen, wodurch es nun keine Konsequenzen gibt.