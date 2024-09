"Vergangenen 24 Stunden waren irreal": Vaterfreuden bei Wittmann nach Crash

Turbulente Tage für Marco Wittmann: Erst am Sonntag gelang dem BMW-Werksfahrer in Fuji der erste Hypercar-Podestplatz der Münchner in der Langstrecken-WM WEC, am Dienstag crashte er beim DTM-Test in Spielberg und am Mittwochmorgen erblickte seine Tochter Leni das Licht der Welt.

"Willkommen Leni", schreibt der 34-jährige Fürther auf Instagram. "Obwohl der Anruf gestern Abend überraschend und frühzeitig kam, sind wir überglücklich, dass Mama und Leni gesund und wohlauf sind. Heute Morgen um 07:20 Uhr hat unsere kleine Maus die Welt erblickt."

Wittmann, der seit vielen Jahren zu den stärksten Piloten im BMW-Kader zählt und zweimal den DTM-Titel holte, postete ein Foto mit seiner Ehefrau Ellen Wittmann und dem Töchterchen mit dem Hashtag #stolzeEltern in Fürth.

Dass die vergangenen Tage für Wittmann an die Substanz gingen, beweist auch eine Instagram-Story. "Die vergangenen 24 Stunden waren irreal", schrieb der Franke am 18. September kurz nach Mittag, also einige Stunden nach der Geburt.

Denn nach der Rückreise aus Japan crashte Wittmann beim DTM-Test am Dienstag, wie Motorsport-Total.com berichtete, kurz vor 15 Uhr in der Zielkurve des Red-Bull-Rings aus ungeklärter Ursache, wodurch die linke Front des M4 GT3 beschädigt wurde. Das Auto konnte aber repariert werden und der Routinier fuhr beim Test, der bis 18 Uhr lief, noch die sechstbeste Zeit.

Danach folgte das nächste "Rennen", denn Wittmann musste aus dem aktuell von der Hochwasser-Katastrophe überschatteten Österreich zu seiner Ehefrau, die er im Dezember 2023 geheiratet hatte, im rund 500 Kilometer entfernten Fürth.

Doch jetzt ist die Freude groß: Und zwar nicht nur beim DTM-Piloten selbst, sondern auch bei seinen Kollegen im Fahrerlager. Piloten von fast allen Marken haben Wittmann und seiner Familie Glückwünsche ausgerichtet.

Darunter auch sein Ex-BMW-Teamkollege Timo Glock. "Glückwünsche, ihr drei", schreibt der Ex-Formel-1-Pilot. "Leni kommt mir bekannt vor." Worauf Glock anspielt? Seine achtjährige Tochter trägt den gleichen Namen - und feiert übrigens heute, also einen Tag später, Geburtstag.