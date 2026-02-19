Vom DTM-Fahrerlager nach Norwegen: Die unerwartete Rückkehr des Abt-Audi

Dieses Jahr sieht es nicht danach aus, als würde ein Audi R8 LMS GT3 die DTM-Saison bestreiten. Die Land-Mannschaft setzt 2026 auf Porsche, Abt wechselte schon vor einem Jahr zu Lamborghini. Aber was hat es damit auf sich, dass ausgerechnet in Norwegen ein Audi R8 LMS GT3 Evo II mit dem originalen Red-Bull-Design von Abt im Renneinsatz gesichtet wurde?

Dabei handelt es sich tatsächlich um den echten Abt-Audi von Ricardo Feller aus der DTM-Saison 2024. Dass dieser nun im hohen Norden auftaucht, hat damit zu tun, dass Rennfahrer-Vater Mads Gjerdrum im Vorjahr an einem Sonntagmorgen auf eine interessante Internetanzeige des Abt-Teams stieß. "Es ist einfach aufgepoppt", erzählt der 52-jährige Norweger.

"Und ich dachte mir: Das ist interessant, weil ich mochte das Auto und das ikonische Design. Außerdem ist Abt ein sehr anerkanntes, gutes Team. Also dachten wir, dass das Auto vielleicht in einem guten Zustand ist."

Motorsport-verrückte Familie aus Norwegen kaufte Abt-Audi

Mads Gjerdrum versuchte sofort, jemanden bei Abt in Kempten telefonisch zu erreichen. "Aber es war Sonntagmorgen", sagt er. "Also habe ich eine Nachricht geschickt, dass ich Interesse habe. Dann habe ich mit Martin Tomczyk gesprochen. Wir haben uns geeinigt und das Auto nach Norwegen gebracht."

Mads Gjerdrum stammt aus einer Motorsport-verrückten Familie: Er selbst ist Hobby-Rennfahrer im Klassikbereich und hat eine kleine Sammlung historischer Fahrzeuge in seiner Garage im 2.000-Einwohner-Dorf Hvalstad bei Oslo. Sein Vater fuhr bereits auf der Nürburgring-Nordschleife, und auch die beiden Söhne arbeiten an ihrer Karriere im Motorsport.

Der 18-jährige Emil Gjerdrum saß bereits im Vorjahr im ADAC GT Masters im Engstler-Lamborghini, holte in Zandvoort einen Podestplatz, sammelte Führungskilometer und wechselt dieses Jahr zum Ford-Meisterteam HRT. Sein 16-jähriger Bruder Storm ist gerade auf dem Sprung vom GT4 in die GT3-Klasse und fährt 2026 seine Debütsaison im ADAC GT Masters, wodurch beide im Rahmenprogramm der DTM am Start sind.

Audi-Duell: Mit dem R8 gegen einen DTM-Prototypen von 2005

Aber Norwegen ist ein Land ohne Rundstrecken-Tradition, die meisten Teams stammen aus Zentraleuropa oder Großbritannien. "Das erfordert viele Reisen, alles ist immer weit weg", erklärt Mads Gjerdrum. "Außerdem sind die GT3-Tests teuer. Daher habe ich ein paar alte Autos verkauft, und wir haben den DTM-Audi von Abt gekauft." Den setzt die Familie neben Tests in der norwegischen Clubsport-Serie Racing NM in der gemischten Klasse GT+ ein.

Auf dem von Hermann Tilke entworfenen Kurs von Rudskogen 90 Kilometer südöstlich von der Hauptstadt Oslo holte Emil Gjerdrum im August des Vorjahres mit dem Feller-Audi zwei zweite Plätze und einen Sieg mit 13 Sekunden Vorsprung.

"Es war wirklich hart, denn da fahren auch Class-1-Autos mit", verweist Emil Gjerdrum auf den Audi A4 DTM aus dem Jahr 2005, der zweimal knapp die Nase vorne hatte. "Wir haben natürlich nicht deren Topspeed, aber es macht trotzdem extrem viel Spaß. Für mich und für Storm ist es eine super Gelegenheit, mit dem GT3-Auto Rennerfahrung zu sammeln."

Kehrt der Abt-Audi in die DTM zurück?

Dennoch wollen die Gjerdrums keinen Crash riskieren, um das Kultdesign des Audis, der davor vom Scherer-PHX-Team auch beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring eingesetzt wurde, nicht aufs Spiel zu setzen. "Sollten wir das Auto irgendwann mal im GT-Masters oder einer anderen Serie einsetzen, benötigen wir eine andere Verkleidung, denn wir wollen die Red-Bull-Optik beibehalten", sagt Storm Gjerdrum.

Vor Fellers Spielberg-Sieg trafen sich die Gjerdrums mit dem Ex-Piloten ihres Audi Foto: Markus Toppmöller

Generell ist das Gjerdrum-Team gut ausgestattet: Die Truppe, die aus ein paar Freunden besteht, hat von Abt einen Ersatzmotor und zahlreiche Teile erhalten. Was der norwegischen Familie besonders wichtig ist: "Wir wollen das Auto bewegen, solange es möglich ist", sagt Storm Gjerdrum, der von seinem Bruder Zustimmung erntet.

"Der Audi R8 LMS ist das erfolgreichste GT3-Auto überhaupt", weiß Emil Gjerdrum. "Da es nicht mehr produziert wird, handelt es sich um die letzte Ausbaustufe davon, wodurch es speziell in diesem Design eine Ikone ist. Jetzt haben wir die Möglichkeit, auch Teil der Geschichte dieses Autos zu werden."

Wäre es sogar vorstellbar, dass die Gjerdrums den Audi zurück in die DTM bringen? "Dann bräuchten wir etwas Unterstützung von Red Bull", scherzt Emil Gjerdrum, der wie sein Bruder von einem Proficockpit in der DTM träumt. "Das wäre cool, aber sie sind noch jung", sagt Vater Mads Gjerdrum. "Wir müssen einfach hart arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen."