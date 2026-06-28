Von BMW M3 bis Toyota Supra: Diese DTM-Legenden fahren am Norisring

Fans der großen DTM-Historie kommen beim bevorstehenden Wochenende auf dem Norisring (alle Infos zu TV-Zeiten, Stream etc.) voll auf ihre Rechnung: Rund 20 historische Rennfahrzeuge aus über 40 Jahren absolvieren im Rahmenprogramm des Saison-Highlights in Nürnberg an allen drei Tagen Demorunden.

Dabei sind Boliden aus allen Epochen der Traditionsserie vertreten. Für ein besonderes Comeback sorgt aber der Toyota Supra MK3 DTM, der nach fast 40 Jahren an den legendären Stadtkurs am Dutzendteich zurückkehrt: Der Bolide aus Japan von Jörg Schori trägt die Startnummer 50, mit der Philipp Müller beim DTM-Rennen 1989 auf dem Norisring unterwegs war.

Der Bolide gab in den Jahren 1988, 1989 und 1990 Gaststarts in der DTM, fuhr aber nie eine komplette Saison. Doch auch die absoluten DTM-Klassiker sind am Norisring vertreten (SPONSORED LINK: Jetzt Tickets für die DTM-Saison 2026 sichern!).

DTM Classic: Dieses Kultboliden sind am Norisring am Start

Die frühen, seriennahen DTM-Jahre werden von einem Mercedes-Benz 190E 2.3-16V, mehreren BMW M3 E30 sowie verschiedenen Ford Sierra Cosworth repräsentiert. Herbert Wittmann - Vater des zweifachen DTM-Meisters Marco Wittmann, der in Nürnberg sein Heimspiel feiert - steuert seinen BMW M3 E30.

Aus der DTM der frühen 1990er-Jahre ist unter anderem ein Mercedes-Benz 190E Evo II, ein Opel Omega Evo 500 sowie ein Audi V8 am Start. Der Kultbolide, mit dem Hans-Joachim Stuck einst auf dem Norisring siegte, wird vom Schwabacher Lokalmatador Gerhard Müller pilotiert, der bereits selbst DTM-Rennen auf dem Norisring bestritten hat.

Der legendäre Toyota Supra kehrt dank Jörg Schori auf den Norisring zurück Foto: ADAC Motorsport

Und mit Sebastian Asch ist auch der Sohn von DTM-Legende Roland Asch vertreten, der einen Mercedes-Benz 190E Evo I steuert. Nachwuchsfahrer Thomas Rackl, der im Vorjahr in der ADAC GT4 Germany am Start war, kehrt an den Norisring in einem BMW 320 STW aus dem Jahr 1994 zurück. Er steht damit stellvertretend für die Ära des Super-Tourenwagen-Cups, der damals parallel zur DTM ausgetragen wurde.

Prinz "Poldi" sorgt für zusätzliches Highlight

Aber auch Boliden aus der Prototypen-Ära der Hersteller werden zu sehen sein: Darunter ein originales Opel Astra V8 Coupe DTM aus dem Jahr 2003, mit dem einst Joachim Winkelhock fuhr, sowie eine AMG-Mercedes-C-Klasse DTM von 2006.

Und auch abseits des Revivals der DTM Classic, die vergangene Saison nicht so oft zu sehen war, gibt es ein Highlight: Der 82-jährige Legende Prinz Leopold von Bayern wird traditionell vor dem Rennstart der DTM mit seinem originalen BMW 3.0 CSL aus dem Jahr 1972, der in der DTM-Vorgängerserie DRM (Deutsche Rennsport-Meisterschaft) zu sehen war, Gas geben.

Wann die klassischen Boliden der DTM auf dem Norisring zu sehen sein werden?

Die DTM Classic ist am Freitag von 13:20 bis 13:40 Uhr sowie von 17:40 bis 18:00 Uhr, am Samstag von 12:05 bis 12:25 Uhr sowie von 17:20 bis 17:35 Uhr und am Sonntag von 10:05 bis 10:15 Uhr sowie von 16:30 bis 16:50 Uhr im Einsatz.