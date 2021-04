Vorschau DTM-Test Hockenheim: Zehn Teams eröffnen eine neue Ära

Countdown für die DTM 2021: Zehn Teams nehmen am 7. und 8. April bei ersten offiziellen Testfahrten den Hockenheimring unter die Räder und setzen damit gewissermaßen den Startschuss für eine neue Ära.

Ferrari startet erstmals in der DTM, die GT3-Autos lösen die Class-1-Boliden ab und mit Sophia Flörsch wandelt wieder eine Dame auf den Spuren der bisher einzigen weiblichen DTM-Siegerin Ellen Lohr. Insgesamt ist das Starterfeld so bunt gemischt und international wie schon lange nicht mehr.

Alex Albon, Timo Glock und Christian Klien bringen Formel-1-Erfahrung mit, Mike Rockenfeller hat Le Mans und die DTM gewonnen, mit Kelvin und Sheldon van der Linde duelliert sich ein Brüderpaar in unterschiedlichen Rennwagen, der Inder Arjun Maini sorgt für die 30. Fahrer-Nation der DTM-Historie. Und da wäre noch Nico Müller, der zurück ins Team Rosberg gewechselt ist und als amtierender DTM-Vizemeister noch eine Rechnung offen hat.

Zum ersten Aufeinandertreffen mit der DTM-Konkurrenz kommt das Red-Bull-Team von AF Corse mit zwei Ferrari 488 GT3 für Alex Albon und Liam Lawson nach Hockenheim. Der erst 19-jährige Lawson reist gestärkt durch seinen Sieg in seinem allerersten Formel-2-Rennen aus Bahrain an. Für beide Red Bull-Piloten ist es die Premieren-Saison außerhalb von Formel-Rennwagen.

Teamchefs und Fahrer: Kribbeln vor dem ersten Stelldichein der DTM 2021

"Der erste Test ist immer cool. Ich kann die ersten Kilometer im BMW M6 GT3 kaum erwarten", sagt der fünfmalige DTM-Sieger Timo Glock, der für Rowe fährt. Fünf DTM-Siege hat auch Lucas Auer auf seinem Konto, der mit seinem Wechsel von BMW zurück ins Mercedes-Lager für Bewegung auf dem Transfermarkt sorgte.

"Jede Runde nutzen, Hausaufgaben machen", definiert Auer (Winward) seine Aufgabe im Mercedes-AMG GT3. "Der erste Test in Hockenheim hat eine lange DTM-Tradition. Doch mit meinem neuen Team und dem Audi R8 LMS ist vieles anders", stellt Ex-Champion Mike Rockenfeller (Abt) fest.

Mit Sophia Flörsch geht 2021 auch wieder eine Dame an den Start Foto: Abt Sportsline

Nicht weniger groß ist der Vorfreude bei den Teams. "Wir können es kaum erwarten, zum ersten Mal auf unsere künftigen Konkurrenten zu treffen", sagt Hans-Peter Naundorf, Teamchef von Rowe, die mit großer GT3-Erfahrung die neue Herausforderung DTM angehen.

Große Vorfreude versprüht auch HRT-Team-Besitzer Hubert Haupt: "Vor genau 30 Jahren habe ich in der DTM meine Feuertaufe als Rennfahrer erlebt, nach der DTM-Wiedergeburt war ich 2001 erneut am Start", so der Münchner. "Jetzt, 2021, beginnt eine neue Zeitrechnung, und ich habe die Ehre, mit meinem eigenen Team dabei zu sein."

Die 20-jährige Münchnerin Flörsch ist die zwölfte Frau in der DTM-Geschichte. "Es fühlt sich toll an, ein Teil der DTM-Familie zu sein", freut sie sich. In Hockenheim erwartet Flörsch das erste Rendezvous mit ihrem Audi R8 LMS von Abt und stellt sich auf "konzentrierte Arbeitstage" ein.

Bunter Mix auch bei den Autos

Noch vor dem Testbeginn am kommenden Mittwoch rechnet die DTM-Organisation ITR mit weiteren Neuigkeiten zum Starterfeld der DTM 2021. "Wir freuen uns sehr über die Qualität, die wir an den Start bringen. In der DTM 2021 haben wir absolute Top-Teams und die Cockpits sind exzellent besetzt. Vom Rookie über F1-Piloten bis hin zu mehrfachen DTM-Siegern - es bahnt sich ein richtig starkes Fahrerfeld an", äußert Frederic Elsner, Director Event & Operations der ITR.

Nicht nur das Fahrerfeld ist bunt gemischt: Ob Front- oder Mittelmotor, acht oder zehn Zylinder, Turbo- oder Saugmotor - die DTM präsentiert sich schon jetzt mit einer neuen Vielfalt. Vom zweitägigen Test in Hockenheim sind es immerhin noch zehn Wochen bis zum ersten von acht Rennwochenenden im italienischen Monza (18. bis 20. Juni).

Bei allen Veränderungen, zu denen auch der neue Reifenlieferant Michelin gehört, bleibt die DTM ihrem bewährten Kern, ihrer DNA treu: ein Fahrer je Rennwagen, dazu ein Boxenstopp auf Zeit -

Auf dem 4,574 Kilometer langen Grand-Prix-Kurs von Hockenheim, wo am ersten Oktober-Wochenende traditionell auch das Finale steigt, finden die ersten Testfahrten für die DTM und die Nachwuchsserie DTM-Trophy an beiden Tagen jeweils von 09:00 bis 13:00 und von 14:00 bis 18:00 Uhr statt. Die zweiten offiziellen DTM-Testfahrten werden vom 4. bis 6. Mai auf dem Lausitzring durchgeführt.

Mit Bildmaterial von ITR.