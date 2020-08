Vorwürfe gegen Rene Rast: In Spa verbotenerweise Push-to-Pass gedrückt?

Rene Rast droht nach seinem Sieg beim zweiten DTM-Rennen in Spa-Francorchamps am vergangenen Sonntag ein Nachspiel. Nach Informationen von 'F1-Insider.com' haben die Sportkommissare bei Rast "Unregelmäßigkeiten" festgestellt und eine Untersuchung eingeleitet. Der Vorwurf: Rast soll in Führung liegend Push-to-Pass aktiviert haben, was laut Reglement verboten ist.

Onboard-Aufnahmen aus dem Cockpit von Rast zeigen, wie hinter dem Lenkrad gleich zweimal zwei blaue LED aufleuchten. Dies ist das Zeichen für die Aktivierung des Push-to-Pass. Allerdings darf die Überholhilfe vom Führenden nicht eingesetzt werde.

Die Aktivierung des Push-to-Pass wäre eine Erklärung dafür, warum Nico Müller auf der Kemmel-Geraden im Zweikampf nicht an Rast vorbeikam, obwohl er selbst den Überholknopf gedrückt hatte, der in dieser Saison die Motorleistung um 60 PS erhöht.

Da Rene Rast momentan für Audi beim Formel-E-Finale in Berlin im Einsatz ist, soll am nächsten Wochenende vor den ersten Rennen auf dem Lausitzring eine Anhörung stattfinden, bei der Rast zu den Vorwürfen Stellung beziehen kann.

Mit Bildmaterial von ITR.