Warmduscher? Bortolotti: "Gebe die Antwort immer auf der Strecke"

"Wenn er von hinten kommt, müssen andere Platz machen, aber umgekehrt ist er vielleicht ein Warmduscher!" - Kelvin van der Linde machte sich am Samstag nach dem DTM-Rennen auf dem Lausitzring über Mirko Bortolotti lustig. Während dieser jeden Kommentar verweigerte, streute der Audi-Pilot ein einem öffentlichen Eisbad weiter Salz in die Wunde.

Am nächsten Tag ging Bortolotti als strahlender Sieger vom Platz. Schon nach seiner Poleposition am Samstagmorgen gab er bei 'ran.de' den einzigen Kommentar zu den Aussagen des Südafrikaners ab: "Andere reden in den sozialen Medien, ich gebe die Antwort immer auf der Strecke." Am Sonntag gewann er dann das Rennen.

Auslöser für den erneuten Schlagabtausch der beiden Rivalen war ein wütender Funkspruch des ehemaligen Ferrari-Academy-Piloten im Duell mit van der Linde im Samstagsrennen.

Dieser hatte Bortolotti undercuttet und den mit kalten Reifen aus der Box kommenden SSR-Lamborghini mehrfach attackiert. Es kam zu mehreren Zusammenstößen, in Kurve 11 drängte van der Linde Bortolotti leicht von der Ideallinie. Überholen konnte er ihn aber nicht.

Tomczyk: Das soll nicht mehr erlaubt sein?

Abt-Sportdirektor Martin Tomczyk und DTM-Legende Bernd Schneider, der diesmal als TV-Experte fungierte, sehen die Sache gelassen. "Keine Frage, das ist Rennsport", sagt Tomczyk bei 'ran.de'. Er kritisiert nicht nur indirekt den Funkspruch von Bortolotti, sondern vor allem die Rennleitung, die van der Linde für den Rammstoß verwarnte.

"Das müssen die Fahrer, die Teams, der ADAC und vor allem die Zuschauer verstehen. Sonst fahren wir hier nur noch wie an der Perlenschnur hintereinander. Und das will keiner sehen", so der Meister von 2011.

Der Beweis: Warm duschen tut Mirko Bortolotti nicht immer Foto: Alexander Trienitz

"Wir sind hier im GT3-Sport, das gehört dazu. Aus meiner Sicht ist da nicht viel passiert. Und wenn so etwas nicht mehr erlaubt ist, dann muss man sich wirklich etwas überlegen.

Fünffach-Champion Schneider meint bei 'ran.de': "Es wird ausgeteilt und eingesteckt, und ich glaube, Mirko kann auch gut austeilen. Es ist nicht schön, wenn so etwas passiert, aber es gehört dazu. Wenn Kelvin vorbeigefahren wäre, hätte er ihn auch wieder vorbeilassen müssen."

"Ich kenne das aus eigener Erfahrung, es ist immer unangenehm, aber es gehört einfach dazu und er weiß auch damit umzugehen. Es war in Ordnung, dass es keine [härtere] Bestrafung gab, aber ich denke, jeder weiß, worauf er sich hier einstellen muss."

Während Bortolotti mit Poleposition und Sieg einen perfekten Sonntag erwischte, musste sich van der Linde mit Rang acht begnügen. Im unterbrochenen Qualifying am Sonntagmorgen war er nicht über P13 hinausgekommen.

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.