"Warmduscher!" Kelvin van der Linde watscht Bortolotti wegen Funk ab

Freunde werden sie in diesem Leben wohl nicht mehr. Nicht erst seit dem Unfall vor rund einem Jahr auf dem Nürburgring sind sich die beiden Alphatiere von Lamborghini und Audi nicht mehr grün. Im Samstagsrennen auf dem Lausitzring gerieten sie erneut aneinander. Erst auf der Strecke, dann hinterher verbal, obwohl beide mit ihren Podestplätzen mehr als zufrieden waren.

"Was zum Teufel? Das darf doch nicht wahr sein", schrie Bortolotti in den Funk. Van der Linde war ihm gerade beim Anbremsen von Kurve 11 ins Heck gefahren. Bortolotti fing den Lamborghini Huracan GT3 Evo2 ab und konnte den Südafrikaner schließlich hinter sich lassen.

Er selbst wollte sich nach dem Rennen nicht weiter zu der Situation äußern: "Ich möchte das nicht kommentieren. Man sieht es auf den Bildern. Ich will nicht darüber reden." Auch im Fernsehen ließ er 'ran' mit den Worten "kein Kommentar" abblitzen.

Deutlich gesprächsbereiter zeigte sich Kelvin van der Linde. Er lästert, ebenfalls bei 'ran': "Kelvin und Mirko, beste Freunde. Was willst du machen? Es ist immer eng zwischen uns. Wenn er von hinten kommt, müssen andere Platz machen, aber umgekehrt ist er vielleicht ein Warmduscher, keine Ahnung." Passenderweise nahm van der Linde anschließend im Fahrerlager - für jeden sichtbar - in voller Montur ein Eisbad.

In einem weiteren Interview legt er nach: "Seine Meinung interessiert mich schon lange nicht mehr. Ich finde, es war tolles Racing. Das wollen die Fans sehen. Es ist langweilig, wenn wir 20 Minuten oder eine ganze Stunde hintereinander fahren. Ich habe immer Bock auf geile Kämpfe."

Undercut bringt van der Linde in Schlagdistanz

Wie war es dazu gekommen? Die Abt-Mannschaft nutzte die erste Gelegenheit zum Boxenstopp. Da Überholen auf dem Lausitzring schwierig ist, war der Undercut Trumpf. Durch den frühen Stopp überholte van der Linde zum Beispiel Lucas Auer für Platz drei, der nur eine Runde nach ihm stoppte.

Bortolotti kam erst zwei Runden nach van der Linde an die Box und wurde daher von diesem eingeholt. Der Austro-Italiener war noch mit kalten Reifen unterwegs, van der Linde ging mit offensivem Reifenmanagement hart zur Sache. Es kam zu mehreren Berührungen bis hin zu besagter Szene in Kurve 11, für die van der Linde eine Verwarnung erhielt.

Der Audi R8 LMS GT3 Evo II konnte den SSR-Lambo nicht mehr überholen. "Mirko hat seine Reifen extrem schnell auf Temperatur gebracht. Danach konnte ich sein Tempo einfach nicht mehr mitgehen."

Der Nürburgring-Sieger machte anschließend noch Jagd auf den führenden Jack Aitken, konnte den Emil-Frey-Ferrari aber nicht mehr abfangen. "Ich bin zufrieden, denn das war heute das absolute Maximum", gibt der Lamborghini-Pilot zu Protokoll.

Und auch van der Linde durfte sich freuen, schließlich war der dritte Platz sein erster Podestplatz in dieser Saison, was eigentlich kaum zu glauben ist. "Ja, ich kann es auch nicht fassen", sagt er. "Ich bin sehr glücklich. Heute war ein besonderer Tag nach all dem Pech zuletzt. Sehr emotional."

Mit Bildmaterial von Andreas Beil.