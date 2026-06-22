Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: Jules Gounon

Liebe Leserinnen und Leser,

eigentlich hätte es das Jahr des Jules Gounon werden können. Der Sohn des Ex-Formel-1-Piloten Jean-Marc Gounon, der 1993 und 1994 für Minardi und Simtek fuhr und dann Mercedes-Werksfahrer wurde, blies nach einem Lehrjahr in der DTM zur großen Attacke in der Mercedes-AMG-"Mamba". Zudem wurde er von Max Verstappen persönlich für seinen großen Traum engagiert, mit ihm das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring zu gewinnen.

Doch kurz vor Saison-Halbzeit ist der Franzose in der DTM mit nur 39 Punkten abgeschlagener Zwölfter, während seine Markenkollegen Lucas Auer und Maro Engel nur einen Punkt hinter Leader Matteo Cairoli liegen und um den Titel kämpfen. "Die DTM und Jules Gounon haben noch nicht zueinander gefunden", sagt ein Beobachter, der die Innenansicht bei Mercedes-AMG kennt.

Das Lausitzring-Wochenende war mit Platz sieben und einem Ausfall sein bisheriger DTM-Tiefpunkt 2026: Am Samstag kämpfte Gounon mit Auer sogar um die Führung, doch zunächst erwies sich die Strategie, mit Regenreifen zu starten, als ungünstig.

Dann musste er auch noch seinem in der Meisterschaft besser positionierten Teamkollegen Engel beim Stopp den Vortritt lassen, obwohl er vor ihm lag - und am Ende warf ihn die unglückliche Full-Course-Yellow-Phase auf Platz sieben zurück.

Am Sonntag positionierte er sich nach dem Start von Platz zwölf in der dritten Kurve so ungünstig, dass er auf den Reifen-Pickup kam und plötzlich Vorletzter war. Gounon kämpfte sich wieder nach vorne, doch dann brachte ihm ein Teamfehler beim Boxenstopp eine Penalty-Lap-Strafe ein. Beim Abbremsen für die Penalty-Zone donnerte ihm auch noch Thierry Vermeulen ins Heck - und am Ende gaben seine Bremsen auf.

Gounon rennt an - und am Ende gewinnt immer Maro Engel

Gounon rennt an - und wird wieder zurückgeworfen. Das ist das Sinnbild seines bisherigen Jahres. Und fast immer heißt der Sieger am Ende auch noch Engel, sein Teamkollege. Die beiden verbinde "eine große Rivalität", gab Gounon schon im Vorjahr zu, was die Ereignisse umso schmerzhafter macht.

Mitte Februar sah Gounon beim 12h-Klassiker in Bathurst kurz vor Schluss die Chance zum Sieg und attackierte Kelvin van der Linde kompromisslos, der die Tür zuknallte. Es krachte, Gounon schimpfte über "Bullshit-Driving" - und Engel jubelte im GMR-Mercedes.

Beim 24h-Klassiker auf dem Nürburgring sah alles perfekt aus für den historischen Sieg mit Max Verstappen, doch dann riss ein Antriebswellendefekt den Mercedes-AMG GT3 aus dem Rennen. Engel durfte im Winward-Schwesterauto erneut jubeln - die Bilder von Gounon, der völlig gebrochen am Boden saß, gingen um die Welt.

Und auch in der DTM ging der Saisonstart komplett schief: In Spielberg riss ihn kurz vor Schluss auf Platz zwei liegend ein Aufhängungsbruch rechts hinten aus dem Rennen, obwohl er noch Reserven für die Schlussattacke auf Sieger Thomas Preining hatte. Am Sonntag wurde er Vierter - Winward-Teamkollege Engel siegte und war neuer DTM-Leader.

Trennung von Iron-Dames-Pilotin: Wie Gounon sein Leben änderte

Schon damals haderte er, weil er bereits in den Jahren davor wenig Glück gehabt habe. "Ich glaube nicht an Glück, aber ich habe im Winter superhart gearbeitet und viele Entscheidungen in meinem Leben getroffen, die nicht einfach waren. Ich habe viel geändert, um mich stark zurückzumelden."

Was er meint? Gounon-Kenner berichten, dass der in Andorra lebende Rennfahrer, der trotz seines Motorsport-Backgrounds in jungen Jahren nicht mit viel Geld gesegnet war und sich mit eisernem Willen durchbiss, im Winter seinen Lebensstil geändert hat. Der 31-Jährige hat sich von Ex-Iron-Dames-Rennfahrerin Michelle Gatting getrennt - und ist jetzt, wie man hört, mit einer Triathlon-Spitzensportlerin liiert.

Das dürfte sich auch auf sein Training ausgewirkt haben: Immer wieder sieht man Gounon auf Social Media beim Rennrad-Training in Andorra. Zudem wurde vor der Saison auf seinen Wunsch die Winward-Mechanikercrew in der DTM neu zusammengestellt, um ihm bessere Voraussetzungen zu geben. Das Chassis wurde schon im Vorjahr getauscht. Aber trotzdem will der Knoten nicht platzen.

Theoretisch schnellste Runden - und dennoch hinter den Kollegen

Dabei ist der Speed da - das zeigen die aus den besten Sektorenzeiten zusammengesetzten theoretisch schnellsten Runden der DTM-Qualifyings immer wieder, in denen Gounon oft schneller als seine AMG-Kollegen ist. Und dennoch stehen Engel und Auer in der Startaufstellung meist vor ihm.

Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Gounon es erzwingen will und das Auto überfährt. Auch das Manöver gegen Arjun Maini beim Sonntagsrennen in Zandvoort, als er diesen auf der Außenbahn niederkämpfen wollte und dann durch eine Styroportafel flog, war ein Indiz dafür.

Raus aus dem "Beast Mode"!

Dass er mit dem Kopf durch die Wand will, darf nicht verwundern, denn Gounon ist ein Beißer, der nicht aufgibt. Das war schon vor zehn Jahren so, als seine Karriere vor dem Aus stand und er bei seinem Vater im Autohaus arbeitete. Erst dann landete er im ADAC GT Masters in der Callaway-Corvette und wurde sensationell Meister. Auch der DTM-Einstieg, von dem er immer geträumt hat, war nicht einfach - und klappte erst im dritten Anlauf.

Wenn es nicht von selbst läuft, dann kann aus Sicht von Gounon nur noch mehr Einsatz der richtige Weg sein. Dabei wäre er gut beraten, den Fuß zumindest ein bisschen vom Gas zu nehmen, es einfach passieren zu lassen - und nicht immer komplett im "Beast Mode" zu sein, sondern zu vertrauen, dass er es drauf hat.

Denn eigentlich ist der Mann, der die Rennanzüge seiner früheren Idole sammelt, wie gemacht für die DTM: Schnell, aggressiv, zweikampfstark - und ein Charakterkopf, von denen es in der DTM zu wenige gibt.

Sven Haidinger