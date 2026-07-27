Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: Ricardo Feller

Liebe Leserinnen und Leser,

war Thomas Preinings Aufschrei - inklusive Rücktrittsdrohung - der Grund dafür, dass Porsche in Oschersleben durch die Balance of Performance (BoP) massiv bevorteilt wurde? Nicki Thiim hat mit seinen sarkastischen Aussagen genau das angedeutet - und Preining war tatsächlich drückend überlegen. Aber wo waren eigentlich die anderen Porsche-Piloten?

Vor allem die Performance von Preinings Teamkollegen Ricardo Feller wirft Fragen auf: Der Schweizer ist ein Toppilot, der bereits fünf DTM-Siege auf seinem Konto hat - und sitzt im Manthey-Meisterauto seines Vorgängers Ayhancan Güven.

Doch während Preining ohne die Boxenstopp-Panne im zweiten Rennen aller Voraussicht nach mit zwei Poles und zwei Siegen in Oschersleben die maximale Punktezahl abgeräumt hätte, kam der 26-jährige Manthey-Neuling nach den Startplätzen elf und neun nur als Zehnter und Achter ins Ziel. Nur in den Freien Trainings war Feller zweimal Zweiter hinter Preining.

10:0 im Qualifying-Duell: Fellers ernüchternde Saisonbilanz

Überhaupt fällt auf, dass Feller in seiner ersten Manthey-Saison in der DTM gegen Preining völlig chancenlos ist. Im Qualifying-Duell steht es 10:0 für den DTM-Champion des Jahres 2023, in den zehn Rennen war Feller nur zweimal vor Preining im Ziel.

Beim zweiten Rennen in Spielberg, als Preining 20 Kilogramm Erfolgsballast an Bord hatte, wurde er einen Platz vor dem Teamkollegen Zwölfter. Und auf dem Lausitzring wurde Feller Dritter - weil er wie die anderen Piloten auf dem Podest von Renndirektor Sven Stoppes unglücklicher FCY-Entscheidung beim Boxenstopp profitierte.

Seltener Anblick in der Saison 2026: Preining und Feller direkt hintereinander Foto: ADAC Motorsport

Der Fall Oschersleben lässt sich noch am ehesten erklären: Feller war mit seinen beiden Qualifyings "nur bedingt zufrieden" - und die sind auf dem winkeligen Kurs, wo man kaum überholen kann, die halbe Miete. Am Sonntag fehlten ihm statt vier "nur" noch drei Zehntel auf Preining. Und der liebt den unspektakulären, aber sehr technischen Kurs, der viel kniffliger ist als es von außen aussieht - und hat seine Fahrweise dafür perfektioniert.

Warum Preining in Oschersleben kaum zu schlagen ist

Laut Renneinsatzleiter Patrick Arkenau trainiert Manthey seine Fahrer darauf, in Oschersleben ganz spezielle Linien zu fahren. Das hat auch mit dem Porsche 911 GT3 Evo zu tun, der ganz anders fährt als der Audi R8 LMS GT3 Evo II, der Feller aus den vergangenen Jahren bestens vertraut ist.

Die Stärke des Porsche ist seine Wendigkeit, wodurch man mit einem auf Übersteuern getrimmten Set-up sehr viel Rundenzeit gewinnen kann. Das ist für den Fahrer eine große Herausforderung - und gerade Preining liegt dieses Fahrverhalten, bei dem der Fahrer ständig mit dem ausbrechenden Fahrzeug kämpft.

"Ricardo braucht ein Auto, das sich auf der Vorderachse setzt und auf der Hinterachse vielleicht ein bisschen hilft", hat mir einst Talententdecker Peter Mücke erzählt, für den Feller in Formel-Zeiten fuhr. Das sollte grundsätzlich zum Porsche passen. Zudem brauche Feller "eine extrem starke Vorderachse", meinte Kelvin van der Linde in gemeinsamen Abt-Zeiten. Möglicherweise muss daran noch gefeilt werden.

Muss man Feller mehr Zeit geben?

Auffällig ist, dass Feller auf der Langstrecke im Porsche top ist: Das belegen die Siege beim 24h-Klassiker von Spa-Francorchamps gemeinsam mit Preining und Buus im Lionspeed-Porsche und der IMSA-Sieg im "Grello" in Sebring mit Preining und Klaus Bachler. Doch in der DTM wird das Set-up noch einmal aggressiver optimiert - alles ist mehr am Limit.

Und Preining kennt nicht nur das Fahrzeug und die Fahrweise seit vielen Jahren, sondern auch seit fast vier Jahren das Manthey-Team, mit dem er 2023 mit dem DTM-Titel auch seinen größten Erfolg gefeiert hat.

Die Akteure verstehen einander blind - und selbst der Abgang von Preinings langjährigem Renningenieur Kai Störling während der Saison macht keinen Unterschied, da der Renneinsatzleiter Arkenau den Posten ab dem Norisring übernommen hat. Und der ist seit Jahren eine der absoluten Schlüsselpersonen bei Manthey.

Der Güven-Vergleich entlastet Feller

Auch bei Güven, der 2024 zu Manthey gekommen ist, hat es lange gebraucht, bis er das Manthey-System richtig zu nutzen wusste. In seiner ersten DTM-Saison mit dem am Nürburgring ansässigen Team holte der Türke 69 Punkte und wurde 16. in der Gesamtwertung - der damalige Titelverteidiger Preining wurde mit 158 Zählern Fünfter.

Fellers Vorgänger Ayhancan Güven holte im Vorjahr sensationell den DTM-Titel Foto: Porsche AG

So gesehen sieht die Zwischenbilanz bei Feller besser aus: Preining ist nach fünf von acht Wochenenden mit 117 Punkten Vierter, Feller mit 64 Punkten 14. Und wie Güven dann 2025 explodierte, ist längst DTM-Geschichte.

Dennoch ist der Druck für Feller enorm, denn während Güven beim Manthey-Einstieg noch relativ neu in der DTM war, ist der Schweizer seit 2022 am Start. Und durchlebte bereits Ende 2024 bei Abt eine Krise, ehe er seiner Karriere mit dem Porsche-Wechsel und dem außergewöhnlichen Land-Projekt rund um seinen eigenen Audi neuen Schwung verlieh.

Gelingt beim Manthey-Heimspiel der Befreiungsschlag?

Die äußerst angespannte wirtschaftliche Lage bei Porsche macht Fellers Situation nicht einfacher, denn alles andere als Kürzungen im Motorsport zum Jahresende wäre eine Überraschung - und das betrifft auch den Fahrerkader.

Glaubt man aber Fellers früherem Teamchef Mücke, dann läuft dieser gerade unter Druck zur Hochform auf. "Egal, wie anstrengend die Situation ist, steigt er zum Beispiel im Qualifying mit einem Lächeln in das Auto ein - und ist geil drauf, das Beste draus zu machen. Er freut sich auf Druck", hat mir der Berliner mal erzählt.

Genau diese Stärke ist jetzt gefragt, denn mit dem Nürburgring steht das Manthey-Heimspiel auf dem Programm. Das wäre ein guter Zeitpunkt für einen Befreiungsschlag.

Sven Haidinger