Wichtig wie nie: DTM gibt erste GT3-Tests in Hockenheim und in Lausitz bekannt

Die DTM plant, den Teams mit gleich zwei Tests auf unterschiedlichen Rennstrecken die Möglichkeit zu geben, sich auf die erste Saison als GT3-Serie vorzubereiten: Der erste Test soll am 7. und 8. April in Hockenheim stattfinden, der zweite von 4. bis 6. Mai auf dem Lausitzring. Das hat die DTM-Dachorganisation ITR in einer Pressemitteilung offiziell bekanntgegeben. Da die ersten zwei Saisonrennen durch die Sankt-Petersburg-Absage erst am 19. und 20. Juni in Monza stattfinden, haben die Teams danach noch genug Zeit, sich vorzubereiten.

Abgesehen von diesen fünf Tagen können die Teams aber auch private Testfahrten nutzen, denn laut Informationen von 'Motorsport-Total.com' gibt es im Gegensatz zur Vergangenheit, als bei einer Einigung maximal Herstellertestfahrten erlaubt waren, kein Testverbot.

Da alles darauf hindeutet, dass die DTM auch 2021 mit Hankook-Reifen über die Bühne gehen wird, haben Versuchsfahrten eine besondere Bedeutung, denn für viele GT3-Teams bedeutet der aktuell nur in der 24h-Series genutzte Langstreckenreifen komplettes Neuland.

Zudem ist vorgesehen, dass das Reifenkontingent pro Fahrzeug in der DTM auf drei frische Sätze pro Wochenende beschränkt sein wird, weshalb man in den Freien Trainings kaum Möglichkeiten für Tests mit frischen Pneus haben wird.

Die Testtermine gelten übrigens nicht nur für die DTM: Auch die DTM-Trophy wird gemeinsam mit der Hauptserie an den zwei Testterminen ihre Versuchsfahrten abhalten. Und beim zweiten Test auf dem Lausitzring wird auch der neue BMW-2-Cup, der ebenfalls im Rahmenprogramm der DTM vertreten sein wird, vertreten sein. Die Nachwuchsserie wird am 7. Mai erstmals offiziell zu Versuchsfahrten ausrücken.

Man darf gespannt sein, wie viele Teams Anfang April an den Testfahrten teilnehmen werden, denn aktuell sind nur zehn Autos für die neue DTM bestätigt. Das Ziel sind mindestens doppelt so viele Fahrzeuge.

Mit Bildmaterial von ITR.