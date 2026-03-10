Wieso Vermeulen nicht wie Verstappen auf AMG setzt: "Definitiv richtige Wahl"

Max Verstappen hat am Montag seine Ambitionen öffentlich gemacht, mit dem Mercedes-AMG GT3 des Winward-Teams den 24-Stunden-Klassiker auf der Nürburgring-Nordschleife gewinnen zu wollen. Und auch in der GT-World-Challenge Europe (GTWCE) hat sich sein GT-Projekt Verstappen Racing für mehrere Jahre der Marke mit dem Stern verschrieben. Aber warum macht Verstappen-Racing-Pilot Thierry Vermeulen diesen Wechsel nicht mit?

Der Sohn von Verstappens Manager Raymond Vermeulen bleibt 2026 in der DTM und in der GTWCE dem Ferrari-Team Emil Frey treu und tritt auf der Nordschleife im Rinaldi-Ferrari sogar gegen seinen Freund an. "Ich denke, Max hat eine großartige Wahl getroffen, was seinen Traum angeht, sein GT-Team zu erweitern", sagt Vermeulen über den Wechsel von Verstappen Racing zu Mercedes-AMG, bei dem er laut eigenen Angaben "stark eingebunden" gewesen sei.

"Was meine eigene Karriere angeht, bin ich aber Emil Frey Racing sehr dankbar. Sie haben mir die Möglichkeit gegeben, in der DTM zu debütieren und zu wachsen. Wir haben in den vergangenen Jahren ein paar tolle Ergebnisse eingefahren - und der Ferrari liegt mir sehr gut", deutet er an, dass auch das Fahrzeug bei seiner Entscheidung eine Rolle gespielt hat.

Ferrari gegen AMG: Verstappen-internes Duell in der GTWCE

Der 23-jährige Niederländer ist im Gespräch mit der niederländischen Ausgabe von Motorsport.com, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, von seiner Ferrari-Entscheidung überzeugt: "Das ist definitiv die richtige Wahl für meine Karriere im Hinblick auf die kommende Saison."

Interessant ist, dass das Emil-Frey-Team, mit dem Max Verstappen seine ersten Nordschleifen-Versuche unternommen hat, sowohl in der DTM als auch in der GTWCE-Sprintserie auch 2026 unter der Flagge von Verstappen Racing an den Start geht.

Damit treten die Schweizer in der Pro-Klasse der GTWCE gegen den 2-Seas-Mercedes von Sim-Racer Chris Lulham und Daniel Juncadella an, der ebenfalls mit Verstappen-Racing-Branding startet. "Ja, das ist ein bisschen anders als im Vorjahr", verweist Vermeulen auf die Saison 2025, als er in der GTWCE noch Teil des 2-Seas-Projekts von Verstappen Racing war.

Vermeulen: "Habe immer noch viel Kontakt mit Max"

"Damals fuhr ich für sie den Aston Martin, aber ich denke, dass es eine große Herausforderung ist und ich bin sicher, sie werden sich auch sehr gut schlagen. Ich hoffe, dass wir auf der Strecke ein bisschen besser sein werden", freut sich Vermeulen auf das Verstappen-Racing-interne Duell.

Die Tatsache, dass er nicht wie Max Verstappen selbst Teil des Mercedes-Projekts ist, habe aber keinen Einfluss auf seine Stellung bei Verstappen Racing. "Ich habe immer noch viel Kontakt mit Max, was meine eigenen Rennen und Projekte angeht", sagt er. "Für mich hat sich also nicht wirklich viel geändert."

Und für die Serie und für den GT-Sport sei es "nur gut", dass nun zwei unterschiedliche Autos von Verstappen Racing unterstützt werden.

Nordschleifen-Duell mit Verstappen: "Hätte gerne Auto geteilt"

Aber was sagt Vermeulen dazu, dass er auf der Nordschleife nicht im gleichen Auto wie Verstappen sitzt und dadurch sein Konkurrent ist? "Natürlich hätte ich gerne mit ihm das Auto geteilt", sagt er und findet es aus persönlicher Sicht "schade", dass es dazu nicht kommen wird.

"Ich habe aber die Entscheidung getroffen, mit Ferrari weiterzumachen", verweist er auf seinen Einsatz für das Rinaldi-Team mit Thomas Neubauer, David Perel und Dennis Marschall. "Ich bin extrem dankbar dafür, dass ich die Gelegenheit bekomme, auf der Nordschleife zu fahren, denn wir wissen alle, dass es ganz anders als die DTM ist, aber auch als die IMSA oder andere Serien, in denen ich gefahren bin."

Einen gemeinsamen Start mit Verstappen schließt er aber für die Zukunft nicht aus. "Wer weiß? Hoffentlich habe ich eine lange Karriere. Und ich bin sicher, das gilt auch für Max. Dadurch werden sich für mich in den kommenden Jahren sicher gewisse Gelegenheit ergeben. Hoffentlich kriegen wir das irgendwann hin."